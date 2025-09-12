SGH-ni Gasuapara jolo rama name tarijani a·sel neng·nikaniko man·tokenga

TURA: South Garo Hills a·jani Gasuapara jolo donggipa ramako name tarijani a·sel ramarang ta·raken nosto ong·pilaha aro ia ramarang da·o namsrangjahani a·sel Gasuapara Block-ni ning·o donggipa dam 30-na baten songni manderang neng·nikanirangko chagrongna nangtokenga ine kobor on·aha.
Gasuapara jolo donggipa Rongsepgre songni saksa Clinton R Marak minggipa mandeni u·iatani gitade, ia ramara Gasuapara Block-ni ning·o donggipa Dagandagre-oni Rongronggre, Atabenga aro Wagebokgre gita Rongchonggre songona dakanggipa rama ong·achim aro ia ramako tarina PWD Baghmara NH department-ni ning·o gong 3,37,42,000 tangkarangko chamatahachim.
Indake ong·genchimoba, ia ramako tarianio dam komiani bosturangkosa jakkalahani a·sel aro ramako tarianio maming tik ka·samsoani gri kamrangko ka·ahani gimin ia rama ta·raken nosto ong·piltaiaha aro da·o ia ramako re·ruraenggipa manderang aro jolo songdongenggipa manderang neng·nikanirangko chagrongna nangtokenga ine Marak parakataha.
“Dam komiani bosturangchisa ia ramako tariahani gimin ia rama ta·raken nosto ong·piltaiengaha aro rama jol gimikon a·kolrara dakaniko nikna man·enga. Ian ramako re·ruraenggipa gari gorarangnasan ong·aigija songni manderangnaba kenchakna nanganiko ra·baenga maina NH-62 ramaoni ia songrangona nangdimeatgipa ramade ia dilsasanchim,” ine Marak parakataha.
Mikkangchi ramarangko tarienggipa contractor-rang, kamrangko name ka·china gita iandakgipa kamrangni kosako rakgipa ja·kurangko de·china gitaba ua, nangchakegipa department-rangko didiataha.
