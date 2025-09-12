Friday, September 12, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

SGH-ni Gasuapara jolo rama name tarijani a·sel neng·nikaniko man·tokenga

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

TURA: South Garo Hills a·jani Gasuapara jolo donggipa ramako name tarijani a·sel ramarang ta·raken nosto ong·pilaha aro ia ramarang da·o namsrangjahani a·sel Gasuapara Block-ni ning·o donggipa dam 30-na baten songni manderang neng·nikanirangko chagrongna nangtokenga ine kobor on·aha.
Gasuapara jolo donggipa Rongsepgre songni saksa Clinton R Marak minggipa mandeni u·iatani gitade, ia ramara Gasuapara Block-ni ning·o donggipa Dagandagre-oni Rongronggre, Atabenga aro Wagebokgre gita Rongchonggre songona dakanggipa rama ong·achim aro ia ramako tarina PWD Baghmara NH department-ni ning·o gong 3,37,42,000 tangkarangko chamatahachim.
Indake ong·genchimoba, ia ramako tarianio dam komiani bosturangkosa jakkalahani a·sel aro ramako tarianio maming tik ka·samsoani gri kamrangko ka·ahani gimin ia rama ta·raken nosto ong·piltaiaha aro da·o ia ramako re·ruraenggipa manderang aro jolo songdongenggipa manderang neng·nikanirangko chagrongna nangtokenga ine Marak parakataha.
“Dam komiani bosturangchisa ia ramako tariahani gimin ia rama ta·raken nosto ong·piltaiengaha aro rama jol gimikon a·kolrara dakaniko nikna man·enga. Ian ramako re·ruraenggipa gari gorarangnasan ong·aigija songni manderangnaba kenchakna nanganiko ra·baenga maina NH-62 ramaoni ia songrangona nangdimeatgipa ramade ia dilsasanchim,” ine Marak parakataha.
Mikkangchi ramarangko tarienggipa contractor-rang, kamrangko name ka·china gita iandakgipa kamrangni kosako rakgipa ja·kurangko de·china gitaba ua, nangchakegipa department-rangko didiataha.

Previous article
Raksamgre-ni MLA-ko Assembly-ni gital Dy Speaker-na seokgen
Next article
Mendipathar College-ko chalaianio bang·en niamrangko ja·rikja ine matnanga
spot_imgspot_img

Related articles

Business

Delhi gold prices reach new high of Rs 1,13,100

NEW DELHI, Sep 11: Gold prices reached a new lifetime high of Rs 1,13,100 per 10 grams in...
Business

Rupee sinks to fresh record low of 88.35 versus USD

MUMBAI, Sep 11: The Indian rupee has slumped 24 paise and closed at an all-time low of 88.35...
SALANTINI JANERA

GHADC-ni obostako namatna EC, sub-committee baksa tom·e chanchirima

Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o kam ka·enggiparangna ja 44-ni dormaharangko on·na man·kujaengani a·sel neng·nikanirangko chagrongna nangengani gimin...
SALANTINI JANERA

Ampati Engineering College-ko matchotchipkujaenganina Mukul matnanga

SHILLONG: Ampati Engineering College-ko matchotchipkujaengani gimin Opposition dolni dilgipa Mukul Sangma an·tangni suk ong·gijaniko parakatenba, ia engineering college-ko...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

Delhi gold prices reach new high of Rs 1,13,100

Business 0
NEW DELHI, Sep 11: Gold prices reached a new...

Rupee sinks to fresh record low of 88.35 versus USD

Business 0
MUMBAI, Sep 11: The Indian rupee has slumped 24...

GHADC-ni obostako namatna EC, sub-committee baksa tom·e chanchirima

SALANTINI JANERA 0
Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o kam ka·enggiparangna ja...
Load more

Popular news

Delhi gold prices reach new high of Rs 1,13,100

Business 0
NEW DELHI, Sep 11: Gold prices reached a new...

Rupee sinks to fresh record low of 88.35 versus USD

Business 0
MUMBAI, Sep 11: The Indian rupee has slumped 24...

GHADC-ni obostako namatna EC, sub-committee baksa tom·e chanchirima

SALANTINI JANERA 0
Garo Hills Autonomous District Council (GHADC)-o kam ka·enggiparangna ja...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge