A·dokni gitcham CM DD Lapang a·gilsakko watanga

Sombar salo mande ra·e gopgen
SHILLONG: Changbrina kingking Meghalaya a·dokni Chief Minister ong·anggipa Donwa Dethwelson Lapang, Sukrobar walo, Shillong songjinmani Bethany Hospital-o a·gilsakko watangaha. Ua bilsi 93 ong·e janggi tangangaha.
Nokdangoni koborko on·ani gitade, bilsi re·angenba Lapang, ru·uta sal somoirangonin be·en an·senggijaniko man·aha aro uko hospital-o done sannaniko on·ahaoba ua nampilna man·jae, Sukrobar walo a·gilsakko watangaha. Ua an·tangni jikgipa Amethyst Lynda Jones Blah aro dedrang sakgniko wate re·angaha.
1932 bilsini April 10 tariko atchigipa DD Lapang, 1972 bilsini Assembly election-o Nongpoh constituency-oni Independent candidate ong·e susaenba, skanggipa changna MLA ong·e seokako man·aha aro indita bilsirangna uni a·dokna dangdike on·anio ua changbrina kingking, Meghalaya a·dokni chief minister-ba ong·aha.
1992 bilsioni 1993 bilsini February jao ua skanggipa changna a·dokni Chief Minister ong·aha aro uni ja·man 2003 bilsini March 4 tarikoba ua changsataie Chief Minister-ni kamko jako ra·taiaha. Indake ong·genchimoba ua somoio nangrime rikgipa sorkari meligrikna man·jae ua 2006 bilsini June 15 tariko CM-ni kamko wataha.
Uni ja·man 2007 bilsini March jaoba ua a·dokni Chief Minister ong·e ku·mikchettaiaha. 2008 bilsini Assembly election-ni ja·man ua March 10 tariko CM ong·e ku·mikchetahachim indiba sak 60 donggipa Assembly-o sak 28 membor-rangsan bakrimaiahani gimin ua salskuni ja·manon kamtangko watpilna nangaiaha.
2009 bilsio jagnina Meghalaya a·dokko President-chi sason ka·angani ja·man May-ni 13 tariko DD Lapang, brigipa aro bon·kamgipa changna chief minister-ni kamko jako ra·piltaiaha aro ua 2010 bilsini April 19 tariko kamtangko wataha.
Uni politician ong·e kamrangko ka·anio ua ru·utbea bilsirangnan Indian National Congress (INC)-o kakket ong·e dongaha indiba 2018 bilsini December 10 tariko ua bon·kame, National People’s Party (NPP)-o napskaaha.
NPP-o napani ja·man ua, uni siangaona kingkingan Meghalaya sorkarini Chief Adviser ong·e kamko ka·aha.
Lapang-ni rakbee kamrangko ka·anichi, 1992 bilsini June 4 tariko Ri Bhoi a·jakoba kulie on·na man·aha.
Meghalaya a·dokna krengengmiting somoirangoba ua, a·dokni gitcham dilgiparang, jekai Prof GG Swell, Capt. Williamson A. Sangma, BB Lyngdoh, Hoping Stone Lyngdoh, Patty Ripple Kyndiah, DD Pugh, Peter G. Marbaniang aro uandakgipa dilgiparang baksa kamrangko ka·rimaha.
Indake ong·engon, DD Lapang-ni sianina Meghalaya sorkari, Sonibar saloni a·bachenge Sombar salona salgittamna kalimaniko dakgen ine parakataha.
Ia salgittamna kalimaniko dakengmiting somoio a·songni nisanrangko tong·saona salone dongen aro a·dokni pilak biaprangon sorkarini gita maming an·senge roani program-rangko ong·atjawa ineba u·iataha.
Sorkari official-rangni u·iatani gitade, Sombar salo, a·dokni gitcham Chief Minister DD Lapang-na bon·kame mande ra·pilskaaniko dakna gita jinma tom·aniko attamni 1:00 bajio, Jaiaw Students Field-o ong·atanggen aro uni ja·man uni manggisiko, Jaiaw Weiking-o donggipa Jaiaw Presbyterian Mondolini gopramo jinma mande ra·bee gope galgen.