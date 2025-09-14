A·doko Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·enga ine ASPF, sorkariko matnanga

TURA: Meghalaya a·doko songdongenggipa Tribal-rangni a·arango ma·mong sorkari, Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·enga ine A·chik State People’s Front (ASPF) matnangatenba, iandake Indian Constitution-ni Sixth Schedule ning·o Tribal-rangna on·gimin biapo Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·aniara a·songni niam bidikkon pe·ani gita ong·enga ine parakataha.
Meghalaya a·doko, mongsongbate Garo Hills-o Nokmarangsa chengonin on·gimin bilrango pangchake songko nokko chalaidilenga ine janapatengon, “Ia bilko a·dokni Tribal manderangna Indian Constitution-ni Sixth Schedule ning·o on·aha aro iandakgipa Tribal-rangni a·arango Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·aniara niam bidikkon pe·ani gita ong·enga. An·tangtangna on·gimin bilrango pangchake Nokmarangni sason ka·gipa biaprango Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·aniara, a·songni niam bidikko pe·asan ong·aigija Tribal-rangni daka rikani aro niamrangko pe·ani gitaba ong·enga,” ine ASPF-ni general secretary Bernita R Marak parakataha.
Salgro salaram jolrango songdongenggipa Tribal-rangko chel·chakna gita miksongmanchaen Constitution-ko taridilgiparang, Sixth Schedule-ni ning·o dingtangmancha bilrangko on·aha ine janapatskaengon, Tribal-rangna on·gimin bilrangko re·badena ba pe·na jotton ka·genchimode Meghalaya a·dokni manderang, iako maming dakeba ra·chakna man·jawa aro raken jegalanggen ine ASPF mikrakataniko on·angaha.
“Uni gimin iani bidingo mikrake dongchina chinga a·doko songdongenggipa mande sakanti, dingtang dingtang dolrang aro songko nokko dilenggipa manderangkoba didina ska. An·ching an·chingni dakbewal rikbewalko, an·chingni a·a chiako aro jatni chalaiani bewalko chel·chakanio ku·cholsan ong·na. Tribal-rangni songdongchakgipa biaprango Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·jachina aro Tribal-rangni niam reti baksana daka rikanirangkoba mande ra·china chinga ma·mong sorkarikoba didienga,” ine ASPF-ni general secretary parakataha.