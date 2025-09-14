Sunday, September 14, 2025
spot_img
SALANTINI JANERA

A·doko Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·enga ine ASPF, sorkariko matnanga

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

Share post:

spot_imgspot_img

TURA:  Meghalaya a·doko songdongenggipa Tribal-rangni a·arango ma·mong sorkari, Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·enga ine A·chik State People’s Front (ASPF) matnangatenba, iandake Indian Constitution-ni Sixth Schedule ning·o Tribal-rangna on·gimin biapo Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·aniara a·songni niam bidikkon pe·ani gita ong·enga ine parakataha.

Meghalaya a·doko, mongsongbate Garo Hills-o Nokmarangsa chengonin on·gimin bilrango pangchake songko nokko chalaidilenga ine janapatengon, “Ia bilko a·dokni Tribal manderangna Indian Constitution-ni Sixth Schedule ning·o on·aha aro iandakgipa Tribal-rangni a·arango Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·aniara niam bidikkon pe·ani gita ong·enga. An·tangtangna on·gimin bilrango pangchake Nokmarangni sason ka·gipa biaprango Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·aniara, a·songni niam bidikko pe·asan ong·aigija Tribal-rangni daka rikani aro niamrangko pe·ani gitaba ong·enga,” ine ASPF-ni general secretary Bernita R Marak parakataha.

Salgro salaram jolrango songdongenggipa Tribal-rangko chel·chakna gita miksongmanchaen Constitution-ko taridilgiparang, Sixth Schedule-ni ning·o dingtangmancha bilrangko on·aha ine janapatskaengon, Tribal-rangna on·gimin bilrangko re·badena ba pe·na jotton ka·genchimode Meghalaya a·dokni manderang, iako maming dakeba ra·chakna man·jawa aro raken jegalanggen ine ASPF mikrakataniko on·angaha.

“Uni gimin iani bidingo mikrake dongchina chinga a·doko songdongenggipa mande sakanti, dingtang dingtang dolrang aro songko nokko dilenggipa manderangkoba didina ska. An·ching an·chingni dakbewal rikbewalko, an·chingni a·a chiako aro jatni chalaiani bewalko chel·chakanio ku·cholsan ong·na. Tribal-rangni songdongchakgipa biaprango Panchayati Raj-ko ra·gatna jotton ka·jachina aro Tribal-rangni niam reti baksana daka rikanirangkoba mande ra·china chinga ma·mong sorkarikoba didienga,” ine ASPF-ni general secretary parakataha.

Previous article
Betasing Block-o dingtang dingtang dept-ni kamrangko DC nianga
Next article
A·doko tangka paisa jakkalsretaniko bon·atchina Mukul didia
spot_imgspot_img

Related articles

ENTERTAINMENT BUZZ

Salman visits Ladakh LG

Actor to don Indian Army uniform in Battle of Galwan Superstar Salman Khan paid a courtesy visit to the...
ENTERTAINMENT BUZZ

Judge refuses Swift’s deposition in Blake Lively, Justin Baldoni legal battle

Pop icon Taylor Swift will not have to testify under oath for the ongoing legal battle between Hollywood...
ENTERTAINMENT BUZZ

Entertainment Buzz

Homebound to release on Sept 26 Filmmaker Neeraj Ghaywan’s moving drama Homebound is set to release in theatres worldwide...
SALANTINI JANERA

A·dokni gitcham CM DD Lapang a·gilsakko watanga

Sombar salo mande ra·e gopgen SHILLONG: Changbrina kingking Meghalaya a·dokni Chief Minister ong·anggipa Donwa Dethwelson Lapang, Sukrobar walo, Shillong...

Follow us

Stay connected with us on our social media platforms for latest news, updates and promotions.

About Us

The Shillong Times first appeared as a tabloid weekly on 10th August 1945 under the editorship of Late Sudhindra Bhusan Chaudhuri. In 1958 it was converted to a Daily. Owing to financial constraints, within six months it reverted back to a weekly.

Latest news

Salman visits Ladakh LG

ENTERTAINMENT BUZZ 0
Actor to don Indian Army uniform in Battle of...

Judge refuses Swift’s deposition in Blake Lively, Justin Baldoni legal battle

ENTERTAINMENT BUZZ 0
Pop icon Taylor Swift will not have to testify...

Entertainment Buzz

ENTERTAINMENT BUZZ 0
Homebound to release on Sept 26 Filmmaker Neeraj Ghaywan’s moving...
Load more

Popular news

Salman visits Ladakh LG

ENTERTAINMENT BUZZ 0
Actor to don Indian Army uniform in Battle of...

Judge refuses Swift’s deposition in Blake Lively, Justin Baldoni legal battle

ENTERTAINMENT BUZZ 0
Pop icon Taylor Swift will not have to testify...

Entertainment Buzz

ENTERTAINMENT BUZZ 0
Homebound to release on Sept 26 Filmmaker Neeraj Ghaywan’s moving...
Load more

© 2025 The Shillong Times. All Rights Reserved | Crafted with IndoAge