Sunday, September 14, 2025
SALANTINI JANERA

A·doko tangka paisa jakkalsretaniko bon·atchina Mukul didia

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: Nepal aro Bangladesh a·songrango sorkarini tangka paisa jakkalsretanirangna chadamberang ka·a ding·chaoe, so·sojengjeng ong·anirangko nikna man·ahani gimin Meghalaya a·dokoba iandakgipa obostarang ong·jana gita tangka paisa jakkalsretaniko bon·atna rakbate kamrangko ka·china Opposition dolni dilgipa Mukul Sangma, a·dok sorkariko didiangaha.

Nepal a·songo chasong gitalni chadamberang, maikai tangka paisa jakkalsretanirangna ka·a ding·chaoe, sorkarini kosako chakataha, uani bidingo toe janapatengon, Meghalaya a·dokoba iandake chadamberang niamko jaktango ra·e sorkarini kosako chakatjana gita, tangka paisa jakkalsretanirangko bon·atchina Sangma, a·dok sorkariko didiangaha.

Sangma-ni aganani gitade, jensalo sorkari, chadamberangna janggi tangani cholrangko on·na man·ja aro nangana bate tangka paisarangko jakkalsreta, unon Nepal a·songo gita chadamberangni ka·a ding·chaoe so·sojengjeng ong·atanirangko nikna man·ronga.

Chadamberangna simsak nirokanirang dongjaon, chadamberang maming ka·dongani gri ong·e, sorkarini kosako ja·kurangko de·na draatako man·ronga ineba ua aganaha.

Democracy ba manderangchi sorkariko chalaianian nambatgipa sorkari ong·a ine janapatengon, jensalo bilo ong·gipa manderang, a·songni manderangna nanganirangko chu·sokate on·na man·ja, unon Nepal a·songo ong·a gita dakgipa obostarangko nikna man·ronga ine Opposition dolni dilgipa aganaha.

“Manderangni gisepo ka·a ding·chaoanirang batroroahaon, a·songni kosako chakatna ka·donganirangba batroroa,” ine Sangma aganenba, Meghalaya a·doko iandakgipa obostarangko chagrongna nangjana gita tangka paisa jakkalsretaniko bilakbate champengchina sorkariko didiataha.

SALANTINI JANERA

A·dokni gitcham CM DD Lapang a·gilsakko watanga

Sombar salo mande ra·e gopgen SHILLONG: Changbrina kingking Meghalaya a·dokni Chief Minister ong·anggipa Donwa Dethwelson Lapang, Sukrobar walo, Shillong...

