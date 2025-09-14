Betasing Block-o dingtang dingtang dept-ni kamrangko DC nianga

AMPATI: South West Garo Hills a·jao sorkarini kamrangko nambatatna aro manderangna dangdike on·aniko nambatatna gita Sukrobar salo, South West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner Hema Nayak, Betasing C&RD Block-ni ning·o donggipa dingtang dingtang department-rangni kamrangko niangaha.
Betasing Block-ni Adugre songo donggipa Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV)-ona re·anganio SWGH a·jani Deputy Commissioner, Class VI-oni Class X-ona poraienggipa chatrirang baksa golpogrikangaha. Ia skulo poraienggipa chatrirang mitamde skie ra·anio ja·manchakenga ine nikenba, iandakgipa chatrirangni skie ra·aniko namdapatna gita class-rangko ra·dapchina DC ge·etangaha. KGBV-ni skigiparangkoba ua gronge agangrikangaha aro SWGH a·jao donggipa KGBV-ni dingtang dingtang neng·nikanirangko namatna gita bakan Betasing aro Zikzak Block-ni KGBV-rangna tom·aniko ong·atanggen ine Nayak, ku·rachakaniko on·angaha. KGBV-ona dakanggipa ramarang namjani gimin ia ramako MGNREGS-ni ning·o tarina man·ama man·jawa, cholrangko sandichina gita Deputy Commissioner, Betasing Block office-ni technical officer-rangko ge·etangaha.
Iani ja·man ua, Betasing-oni Mellim-ona tarienggipa ramako niangskaaha aro ia rama, Dilni chiringni a·sel be·roroangenga ine nikahani gimin ia ramako peng·ani gnang ta·rake tarichina PWD official-rangko ge·etangaha.
Betasing primary health centre (PHC)-ko niangskaengon, manderangna an·seng baljokaniko on·na gita sorkarini ra·gatgipa dingtang dingtang kamrangni bidingo Deputy Commissioner, Betasing PHC-ni medical officer aro gipin kam ka·giparang baksa agangrikangaha. PHC-o chagrongna nangenggipa dingtang dingtang neng·nikanirang, jekai kam ka·giparangni chu·onggijani, internet-rang namgijani aro uandakgipa neng·nikanirangko una u·iaton, ua ia neng·nikanirangko niatna gita DC ku·rachakaniko on·angaha.
Betasing Block-ona re·anganio SWGH a·jani Deputy Commissioner, Malchapara Horti Hub-koba nieaha aro iano ua Centre of Excellence-ni ning·o rikgipa Tissue Culture Lab aro Training Hall-koba niangjolaha. Ia biapona re·anganio SWGH-ni Deputy Commissioner, Rural Infrastructure Development Fund (RIDF)-ni ning·o rikgipa polyhouse-rangkoba niangaha.
Bon·kamao ua, Chengkompara songona re·ange, 2015-2016 bilsio Handloom & Textiles Department-ni rikgipa Sale Depot aro Textile Gallery-ko niangaha indiba da·alonan ia nokko jakkalkujaengani gimin an·tangni suk ong·gijaniko parakangaha.
Photo: Betasing C&RD Block-ona re·ange dingtang dingtang kamrangko nianganio, South West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner Hema Nayak, Adugre songo donggipa KGBV-ni chatrirang baksa agangrikenga.