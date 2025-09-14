Sunday, September 14, 2025
SALANTINI JANERA

Sonam-ni jaminna bi·aniko Budbar salo hearing dakgen

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: Madhya Pradesh a·dokoni bading chiwalgipa Raja Raghuvanshi-ko so·otanio mongsonggipa ong·e matnangako man·enggipa Sonam Raghuvanshi-ni jaminna dorgasto galgipani bidingo, Sohra Sub-Division-o Judicial Magistrate First Class-ni kachari, September 17 tarik Budbar salo hearing dakna tik ka·angaha.

Iani bidingo kobor ra·timgiparangna u·iataniko on·angengon, jaminna dorgastoko Sukrobar salo on·aha indiba uni case record-rangko nipilna gita kachari somoiko ra·dapangaha ine Additional Public Prosecutor Tushar Chandra parakataha.

“Jaminna dorgastoko Sohra-osa on·ahani gimin uni case record-rangko nipilna man·jaha ine chinga kacharina aganaha aro iani bidingo hearing dakna gita kachari, September-ni 17 tarikko tik ka·aha,” ine Chandra aganaha.

East Khasi Hills Police-rangni charge sheet ka·gipa chu·ongja ine pangchakanio, Sonam-ni ukilrang, jaminna dorgastoko galaha.

Raja Raghuvanshi-ko so·otanina Meghalaya Police, Sonam aro gipin sakgni manderangni kosako, sakkirang baksa king 790 donggipa chargesheet-ko adita salrangna skang file ka·angaha.

Raja Raghuvanshi-ko so·otanina police-rang, gimik sakchet manderangko rim·ahachim aro uamangara, uni jikgipa Sonam Raghuvanshi, Sonam-ni mikchagipa Raj Kushwaha, Akash Rajput, Anand Kurmi, Vishal Chauhan, Shilom James, Balbir Ahirbar aro Sonam-ni dongnuchakgipa nokni nokgipa Lokendra Singh Tomar ong·achim.

Shilom James, Balbir Ahirbar aro Lokendra Singh Tomar-nade kachari, jaminko on·skaahachim.

Ia manderangko police-rang, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS)-ni dongimin niamrango pangchake, Raja Raghuvanshi-ko so·otna chalakki dakahani gimin aro sakkirangko kimitna jotton ka·ahani gimin rim·aha.

