WGH-o niam gri chalaienggipa saw mill-rangko chipata

TURA: West Garo Hills a·jao niam gri saw mill-rangko chalaianirang batroroengani a·sel buring bolgrimrangni porongrong ong·anganiko nikna man·engon, Raksamgre Civil Sub-Division-ni ning·o niam gri chalaienggipa saw mill-rangko forest official-rang, police-rangni dakchakanichi am·sandienba, niam gri chalaienggipa damdok saw mill-rangko chipatna man·aha.
Raksamgre Sub-Division-ni ning·o donggipa dingtang dingtang songrango, mongsongbate Medhipara jolrango niam gri ro·ong quarry aro saw mill-rangko bang·en chalaienga ine adita salrangna skangsan, ia jolrango donggipa dingtang dingtang dolrang, Forest department-na seachi badi ka·doangaha aro uandaken Forest official-rang, ia jolrango niam gri chalaienggipa sawmill-rangko am·sandienba, damdokkode chipatna man·aha.
Raksamgre jolrangara Assam a·dokni simao ong·e, Garo Hills-ni bol wa·arangko ia saw mill-rangon ratenba, Assam aro gipin a·dokrangona ra·angna man·aiachim.
Sukrobar salo Forest official-rang Police-rangni dakchakanichi, ia jolrango niam gri chalaienggipa saw mill-rangko chadrapeaha aro ia saw mill-rango jakkalenggipa ostrorang aro bolrangko bang·en rim·na man·aha.
Koborko on·ani gitade Forest official-rang, Raksamgre Civil Sub-Division-ni ning·o donggipa Belguri, Rongsai, Hatugaon aro Pedaldoba songrango niam gri chalaienggipa saw mill-rangko chadrapeaha aro damdok sawmill-rangko chipatna man·aha.