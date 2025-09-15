Garo Accord-na Conrad gisiko nangjaenga: Bernard

TURA: Ma·ambio gisik ra·na kragipa Garo Accord-ko soi ka·anio, sianggipa pagipa PA Sangmani jak dongjani gimin Chief Minister, Conrad Sangma, ia Garo Accord-ko ra·gatna gita dal·e ra·jaenga ine Turani BJP MDC Bernard Marak, Chief Minister-ni kosako matnangaha.
“Batanggimin 2014, September 24 tariko Delhio Garo Accord-ko soi ka·na gita tom·aniko ong·atani somoio PA Sangma sagi bakko ra·jaha. Indake bobil dolrangko agangrikaniona rimbana kam ka·anio dakchakanina Accord-o soi ka·giparangni uko mittelpilna gita ua apsan attamo uko grongna re·angon, angade iano bak ong·pana kusi ong·ja ine PA Sangma aganaha. Ua ua somoio Delhi-on donggenchimoba, Accord-ko soi ka·anio uni dongpajani bidingo bang·a sing·anirang nakataha, maina ua gride signing ceremony chu·sokja gita dake nikachim” ine Marak aganaha.
Marakni aganani gita, soi ka·ani somoio dongpajani gimin kobor ra·na gita re·angani somoio Rajya Sabha-ni gitcham MP, Thomas Sangma-ba dongpaachim.
“Bobil dolrangko chandal mittugrikaniona rimbana kam ka·anio mikkangchake kam ka·anina aro bang·a kamrangna, uko grongna re·anggipa dilgipa PA Sangmako mitteleaha. Unomiting, Meghalaya da·osa dalgrobaenggipa a·dok ong·ani gimin Autonomous District Councils (ADCs)-ko bilakatna gita Accord-ko soi ka·aniara agre seng·gnangdugaenga ine dilgiparangna aganahachim,” Marak aganaha.
Ia Accord-ko soi ka·aniara, Ma·mongoni watatgipa developmental fund-rangko Sixth Scheduled-o a·dokni depart-rangni jakkalanio a·dokni authority-rang baksa nangtinggrikaona sokgen ineba PA Sangma, uko grongegiparangna aganahachim ine Bernard aganaha.
Unbaksana “Ma·mongoni sokbagipa fund-rangko jakkalanio ADC-rang name jakkalna changjawa, jakkalsretgen ine agana baksa Meghalayao ADC-rangni palo songrango Panchayat system-ko ra·gatna nanga inesa aganaha,” ineba Marak aganaha.
“ADC-rangna jakgitelgipa bilko on·aniara a·dok srkarini authority-rang baksa nangtinggrikaniona sokgen ine aganenba Accord soi ka·anina kusi ong·gijaniko aganenba uko grongna re·anggipa dilgiparangko batesa PA Sangma jajrengate watatahachim,” Marak aganaha.
Uamang duk man·an baksa, PA Sangmaoniko indonga kattarangko agangen ine chanchisoan dongjachim, maina ua pilakni gita dilgipa ong·achim, Bernard aganaha.
“GHADC-o Executive Committee-ko songanio bobil dolrang bang·a changon raken kam ka·ahachim aro a·doko sorkariko ge·songna gita election ong·atanirangoba bang·a changon dakchakahachim. ANVC-ko ban ka·aniko ba champenganiko watchina PA Sangma an·tangan ja·ku de·dilahachim.’’ Indake ong·engon Garo Accord-ko da·alona kingking ra·gatkujaengani gimin suk ong·gijaniko parakaha.
