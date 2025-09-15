Gimik dakgipa a·baon MDA 1 aro MDA 2 chu·sokja: VPP

SHILLONG : Conrad K Sangma-chi dilenggipa MDA 1 aro unbaksana MDA 2.0 sorkari gimik dakgipa a·baon chu·sokaniko on·a man·ja, ine Voice of the People Party (VPP) Sonibar salo matnangaha.
Mongsonggipa aro nangchongmotgipa mamlarang aro namroroani project-rangko matchotatgija aro chu·sokatgija dongkuenga ine VPP president Ardent M. Bassaiawmoit kobor ra·timgiparangna aganangaha.
Bilsi 8-na baten rikahani gimin a·dokni manderang MDA 1 sorkarioniko bang·a namgnirangko man·a ka·dongsoengachim, ua aganangaha.
“Somoi gitan media-o koborrang nakatenga, kakketkon aganenga jeon sorkari manderangni ka·dongsoanina tang·doatna aro kamrangko chu·sokatna namen man·srangjaha,” ine ua aganaha aro iasan ong·ja cha·ugipa aro ra·sekanirangko man·chape namgija dakgiparang baririkrikengaha aro manderang naljokani donggija dake chanchimanengaha, ine ua agandapangaha.
“Da·o ong·enggipa a·selrango anga aganna man·gen, ia term matchotangachipak Shillong songjinmani pilak nokrango da·o gita dake salantion cha·usimaiode bilongen nambatgijagipa bakona dilanggen,” ine Basaiawmoit aganaha.
Sorkari Assembly ning·o maiko dakna aganna aro apalode iani pangpil dake kamrangko ka·angskaa ine ua aganaha.
VPP chief-ni parakatani gitade, cholrangko aro gamjinrangko apsagrike ong·e sualani dongjani a·sel ramarango ramram badingchiwalaniko dakgipa manderang neng·nikaniko man·e man·gnina kam ka·anirangko manderang chipengaha, ine ua aganaha.
House-o mamlarangni bidingo Opposition dolrangni sing·doaniko champengna sorkari jotton ka·achim maina uamang adita salrangkosan somoi on·aiaha aro MLA-rang ia kan·dikgipa session-o bang·a mamlarangko sing·doangnan man·jaha ine ua matnange aganangaha.
Autumn session-o ming 10 motion-rangna bate table donaha indiba mingsakode galaha, minggittam resolution-ko ra·aha indiba mingsako galaha, ine ua aganaha.
