Nov 22 aro 24-o FASTOM jingjengatgen

TURA: Federation of All School Teachers of Meghalaya (FASTOM), Sonibar salo Tura-ni Dobasipara Higher Secondary Shool-o dal·begipa rally-ko ong·ataha, uamang Adhoc skigiparangko Deficit category-ona tang·doatchina dabiangaha.
Rally ong·atgipao FASTOM CEC President, Moonroy G Momin, vice presidents Kinstar Momin aro Sanbor Jungai, General Secretary Sainbor John Lyngdoh aro unbaksana Khasi, Jaintia aro Garo Hills-rangoni Adhoc teacher-rang bakko ra·angaha.
Batanggimin somoirango category-ni ning·o Adhoc teacher-rang Chief minister Conrad Sangma, Education Minister Rakkam A Sangma aro gipin official-rangna memorandum-rangko changni chang on·anichi dabianiko dakbaenga ine parakataha.
Dabigipako knachakna ong·ode November 22 tariko Shillong-nni Malki Playground-o aro November 24 tariko Tura-o jingjengatani programme-rangko ong·atanggen ine Sonibar salo rally ong·atao aganangaha.
TURA: Federation of All School Teachers of Meghalaya (FASTOM), Sonibar salo Tura-ni Dobasipara Higher Secondary Shool-o dal·begipa rally-ko ong·ataha, uamang Adhoc skigiparangko Deficit category-ona tang·doatchina dabiangaha.