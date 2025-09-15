Monday, September 15, 2025
SALANTINI JANERA

Sakbonga Cabinet Minister-rangko dingtangatnaba donga

By: U'IATTIMGIPAONI

Date:

SHILLONG: National Peple’s Party (NNP)-ni sakgittam Minister-rangko man·chape gimikchi sakbonga Cabinet Minister-rangko MDA 2.0 Sorkarioniko Chief Minister Conrad Sangma dingtangatna gita chanchisoenga.
Koboro gita, Education Minister Rakkam A. Sangma, Food and Civil Supplies Minister Comingone Ymbon, aro Power Minister Abu Taher Mondal iamang sakgittam NPP Cabinet minister-rangko uamangni post-oni dontongatnaba donga.
Unomitingo, gitcham Deputy Speaker Timothy D. Shira-ko Education minister songskanaba donga, jeon Mendipathar MLA Marthon J. Sangma ong·jaode Dalu MLA Brening A. Sangma-ko Mondal-ni biapo donskanaba donga.
NPP-ni Jowai MLA, Wailadmiki Shylla-ko Food aro Civil Supplies minister songskanaba donga. Unomitingo NPP-ni Rajya Sabha member, Wanwei Roy Kharlukhi-de, Shylla-ko Cabinet-ona rimnapanikode nangnikjaenga ine knasingenga.
Indake ong·engon, bakrimgipa dolrangoni HSPDP-ni Sports aro Youth Affairs Minister Shakliar Warjri aro BJP-ni Animal Husbandry aro Veterinary Minister Alexander Laloo Hek mangba uamangni post-rangko gimaatnaba dongakon. Maina party ge·gnian uamangni MLA-rangna Cabinet berth-rangko adha adha dake sualgrikna ku·rachakgrika dongachim.
Koborrango gita, BJP-ni South Shillong MLA Sanbor Shullai, Hek-ni biapko man·naba donga, jeon HSPDP-ni Mawshynrut MLA Methodius Dkhar-na Warjri-ni biapko on·gen.
Unigisepon, UDP-ni Paul Lyngdoh aro Kyrmen Shylla mangni post-koba party-tangni Metbah Lyngdoh (Mairang) aro Lahkmen Rymbui (Amlarem) mangna on·angskanaba donga.

