Group A (Jowai)

Umkaber vs Lumniwar (1:00pm)

Group B (Khliehriat)

Latyllilang Lumsehkot vs Sutnga (10:30am)

Jalaphet Bri-Sumer vs Mynthong (1:30pm)

Group C (Mawkyrwat)

Khliehmawlieh Youth Club vs Mawkohphet (10:30am)

Nongdaju Seng Samla vs Madan Bynther (1:30pm)

Group D (Resubelpara)

Resu Conventus vs Salaram (10:30am)

Niaw Wasa vs Druma Sandruma (1:30pm)