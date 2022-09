EKH announce teams for state Badminton Championship

By Our Reporter

Shillong, Sep 18: The East Khasi Hills District Badminton on Sunday announced team comprising of 40 players who will be participating in the upcoming 37th Meghalaya State Badminton Championship from September 21 in Tura.

Teams:

Men’s: Kiefer W Shullai, Ritu Raj Nag, Naresh Asher, Basankupar Kharbuki, Faizan Ahmed, Ratul Rabha, Pynehboklang Rynjah, Rishan Rueben Syiem, Porsuram Joshi, Ailadlang Rynjah, Subadonbor Pyngrope, Khrawkupar Marwein. Women’s: Sejjal Joshi, Sheetal Joshi, Sonnal Joshi, Elsarica Umdor, Prathna Tamang. Boy’s: Mohit Joshi, Jai Asher Kshiar, Gaurav Singh, Vivian Laloo, Jordan Myrphet, Xavier Tariang, Stephan Marwein, Mewanpyntngen Shadap, Kenan Jomaia Rani, Jonathan Jyrwa, Babitlang Ryndong, Aaron Momin, Pratham Majumdar, Akshit Upadhya, Aditya Sharma, Raynell Kharbuki, Gavin Kharbuki, Karlsten Diengdoh Girl’s: Sneha Chettri, Netania Tariang, Geryma Nongkhlaw, Rhema Nongkhlaw, Pratiksha Joshi.