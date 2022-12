Shillong-ni IT Park-o [24]7.ai company-ni BPO-ko kulia

SHILLONG: Information & Technology (IT)-o a·gilsak gimik niksenggipa [24]7.ai company-ni BPO-ko Sonibar salo, a·dokni Chief Minister Conrad Sangma-ni jakchi, Shillong songjinmani IT Park-o kulie on·angaha.

Ia BPO-ko kulie on·angani somoio a·dokni Chief Minister, kobor ra·timgipa manderang baksa agangrikengon, ia dam 400 seat-rang donggipa BPO-ko Shillong-ni IT Park-o kuliahani gimin aro Meghalaya a·dokni skotong songjinmao [24]7.ai company-ni branch-ko kulie a·dokni chadamberangna kamrangko ka·e cha·na cholrangko on·engani gimin ia company-ko mittelpilangaha.

Ia [24]7.ai company-ko adita bilsirangna skangsan Shillong-oba kuliahachim aro Shillong songjinmao sak 300-mangni gita chadamberang ia company-o kamrangko ka·e cha·na cholrangko man·engachim.

Shillong Technology Park-o kuligipa BPO facility-o training room, break out area, medical center, cafeteria aro uandakgipa dingtang dingtang kuturirangba donga.

Indake ong·engon, a·doko IT-ni kamrangko bilakbatatna miksonganio a·dok sorkari, New Shillong-ni Mawdiangdiang-o a·dokni gnigipa IT Park-ko kulina gong crore 115-ko chamataha aro IT Park-ko re·baenggipa bilsini January jani gisepon rikna a·bachenggnok ine Chief Minister parakataha.

Ia gnigipa IT Park-ko acre 40-mang ong·gipa biapo rikgen ine talataniko on·angengon, ia IT Park-ni sambaon gital Secretariat-koba sorkari rikna miksongenga ine Chief Minister parakataha.