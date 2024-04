Hindi jakkalaniko jegalja, official language dake ra·gatanikosa jegala: VPP

SHILLONG: Meghalaya a·doko Hindi ku·sik agananikode jegala ong·ja indiba Hindi ku·sikko a·doko official language dake ra·gatanikosa jegalenga ine Voice of the People’s Party (VPP) talataniko on·angaha.

Meghalaya a·doko English ku·sikkosa official language dake jakkalenba Khasi aro Garo ku·sikrangko associate official language dake jakkalengachim ine nikna man·a.

Iani bidingo talataniko on·angengon, “Chinga a·bachengonin iakon aganaha aro da·oba rongtalen aganenga. Meghalaya a·doko English ku·siksa official language ong·a aro Khasi, Garo ku·sikrangara associate official language ong·a. Ma·mongosa Hindi aro English ku·sikrangko official language dake jakkala,” ine VPP-ni ku·wattimgipa Batskhem Myrboh aganaha.

Meghalaya a·doko Hindi ku·sikko official language dake ra·gatanikode VPP jegalkuaigen ineba ua parakataha.

“Meghalaya a·doko official language ong·gijagipa ku·sikko official language dake ra·gatanikode VPP raken jegalaigen aro iako sriksrik ba jinmani mikkango ra·gatna jotton ka·anikoba raken jegalaigen,” ine Myrboh aganaha.

Official Languages Act 1963-ni bidingo talataniko on·angskaengon, “Ma·mongo (Indian Union) Hindi baksana English ku·sikko official language dake jakkalengon, Hindi ku·sikko agananio mitamrangnade neng·nikani ong·skaa. Indiba official aro private-ni gisepode dingtanggrikani donga,” ine VPP-ni dilgipa aganaha.