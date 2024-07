GH-ni hurorangko gipin biaprangona apjitangna miksonganiko ALS-ba jegala

TURA: Garo Hills-ni Sonja Wildlife Rescue Centre-o donenggipa hurorangko Ri Bhoi a·jani Umtrew-o gital kulienggipa State Zoo baksana gipin biaprangonaba apjitangna gita sorkarini miksongenganiko Garo Hills-ni dingtang dingtang dolrang jegaltokengon, Tura-ni A·chik Literature Society (ALS)-ba iani bidingo a·dokni Chief Minister-na sedoatenba, ia hurorangko biaptangon dongna on·china mol·molataha.

Garo Hills-ni hurorangko gipin biaprangona apjitangna sorkarini manchienganiko jegalatengon, hurorangara cha·ani aro chirangko a·aona ong·one sandigipa matburing ong·ja aro an·tangtangni cha·ani aro chirangko uamang dingtangmanchagipa bol aro bijakrangonikon man·a ine ALS talataniko on·angenba, ia hurorangko Garo Hills-oniko gipin biaprangona apjitataniara uamangni cha·ani, ringani aro dongchakanirango neng·nikanirangko man·atani gitasa ong·gen ine parakataha.

Hurorangko International Union for Conservation of Nature (IUCN)-ni gitaba bilgrigipa matburing ine aro Indian Wildlife (Protection) Act 1972-ni Schedule I-o chapatmanaha ine janapatskaengon, Garo Hills-ni hurorangko gipin biaprangona apjitatgenchimode ia matburingrang gipin biaprango tangna man·janaba gnang aro ian All India Wildlife (Protection) Act 1972-ko pe·aniba ong·gen ine ALS-ni dilgiparang parakataha.

Garo Hills-o hurorangko gamchate ra·ani gimin ripinge rakkina gita song dambrini development committee-rang rakgipa niamrangko ra·gataha ine janapatengon, songo noko hurorangko so·otaniko rim·a man·genchimode gong 10,000 daiko gamna nangan baksana songo nokoniko a·rikgalna tik ka·manaha ine ALS parakataha.

ALS-n parakatani gitade, hurorangko ripinge rakkina gita iandakgipa niamrangko donenggipa songrangara, Williamnagar-ni Terrace Gittim, Williamnagar-ni Dobetkolgre, Williamnagar-ni Sampalgre aro Williamnagar-ni Chiokgre songrang ong·a.