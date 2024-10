SSA skigiparangna upper-age limit-ko bilsi 45-ona ra·doata

‘Cabinet on the Move’-ni bak gita Resubelpara-o Cabinet tom·a

RESUBELPARA: Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) Government LP, UP ba secondary aro higher secondary skulrango skienggipa manderangna a·dok sorkari, upper-age limit ba kamna choliani bilsiko 45-ona bariataha. SSA skigiparangna upper age limit-ko 45-ona bariatahani gimin skigiparang da·ode, a·dok sorkarini dingtang dingtang kamna advertise ka·anio bak ra·pana chol man·gnok.

“SSA skulrango skienggipa manderangni upper-age limit ba kam ka·na man·ani bilsiko 45-ona bariatahani gimin da·ode SSA skigiparangba, Meghalaya sorkarini dingtang dingtang kamrangna advertise ka·anio bak ra·pana man·aignok,” ine Budbar salo, a·dokni Education Minister Rakkam A Sangma, North Garo Hills a·jani Resubelpara-o skanggipa changna Cabinet tom·ani ja·man, kobor ra·timgiparangna parakataha.

Ia Cabinet tom·anio, Meghalaya Private Medical Institution (regulation of admission, fixation of fees and reservation) Ordinance, 2024 aro Meghalaya Medical College Regulation and Admission into MBBS Course, 2024-koba ra·chakangjolaha.

Ia ordinance ba niamrangko Cabinet ra·chakahani gimin Governor soi ka·ani ja·mande, MBBS course-ni admission aro fee-rangko tarianio ia niamrangan a·dok sorkariko dakchakgnok aro ia niamni ning·o MBBS course-na biaprangkoba State Reservation Policy-o pangchake sualgnok.

Una agreba ia Cabinet tom·anio, a·dok sorkario kam ka·enggiparangna nokrangko on·ani, sorkari quarter-rangko on·ani, housing scheme-ko on·ani niamrangkoba ra·chakangaha.

Meghalaya sorkarini ‘Cabinet on the Move’ program-ni bak gita Budbar salo, Cabinet-ni tom·aniko Resubelpara-o ong·atangaha aro ia tom·anio sak 11 Cabinet minister-rangan bak ra·angaha.

‘Cabinet on the Move’-ni bak gita Meghalaya Cabinet, a·dokni dingtang dingtang district headquarter-rango tom·anirangko ong·atenga ine nikna man·a.