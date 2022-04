Hajong community, Other Tribe category-ni ong·ja: UHCDO

SHILLONG: Hajong community-ni quota-ko 5% category-o napatna aganako United Hajong Community Development Organisation (UHCDO) namnikjae, jegalataha.

“Maidake aro maina Hajong community-ni job reservation quota-ko 5% quota-o napatna ba nangdimatna man·a? jekon other tribes aro Scheduled Caste-na on·aha. Minggipin batanggimin bilsi 1950-onin community-ko ST ine ra·chakaha ine UHCDO-ni president Bakul Ch Hajong aganaha.

“Other Tribe category-o Amendment of the Constitution Scheduled Tribe’s Order Act, 1987-o pangchake ST list-o napata man·gipa gipin tribal community-rangba dongpaa. Da·o ja·rikenggipa job reservation quota-o Garo-na 40%, Khasi-Jaintia-na 40%, General-na 15% aro Other Tribes jekai Koch, Rabha, Boro aro North Eastern State-ni gipin tribal-rangna on·aha (Shceduled Caste community-koba man·chapa). Indiba da·ode, skango gita ong·jaha, Hajong-rangna recruitment commission, sorkari kam aro higher education-ko ka·sachake on·engjok. Uni gimin Hajong-rangna job reservation quota-ko on·na dongja aro job reservation policy-o badita mancha biapko on·na iakoba talata dongja.”

Hajong jatna batanggimin salrangonin ST-na gita fundamental rights aro constitutional provision-ko on·a dongja, iarangara jatni economically aro socially backward ba ja·manchakani gimin ong·a ineba Hajong organisation aganaha.

Hajong-rang, bilsi 2019-o uamangni community-ko Other Tribes category-oniko ra·galna mol·mole memorandum-ko on·ahachim, indiba da·onan aganchakaniko man·kujaenga.

Uni gimin organisation National Commission for Scheduled Tribes, Goverment of India-ona ia mamlako bilsi 2021-o ra·angaha. Aro ia mamlako nirokatchina mol·molaha.

Commission-oni chittiko man·soa jolan organisation, Meghalaya-ni Chief Secretary-ko ia mamlao talatchina mol·molaha. Indiba ia mamla da·onaba a·dok sorkari aro National Commission for Scheduled Tribes baksa dongkuenga.

“Hajong community, Other Tribes category-ni ong·ja, uni gimin Hajong community-ko Constitution (Schedule Tribes) Order 1950-o pangchake Meghalaya a·dokni Schedule Tribe community ong·e ine ra·chakna nanga, ine UHCDO dabiangaha.