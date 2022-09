Autumn Session-ni bon·kamgipa salo mingdok Bill-rangko pass ka·a

SHILLONG: Sukrobar salo, Autumn Session-ni bon·kamgipa salo, Meghalaya Ropeway Bill 2022-ko man·chape gimik mingdok bill-rangko Assemly-o pass ka·e donangaha.

Sukrobar salo pass ka·e donanggipa mingdok Bill-rangara, Meghalaya Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) (Repealing) Bill, 2022; National Law University of Meghalaya Bill, 2022; Meghalaya Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Bill, 2022; Meghalaya Professions, Trades, Callings and Employment Taxation (Amendment) Bill, 2022; Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022; aro Meghalaya Ropeway Bill, 2022 ong·a.

Ramasamrango palbadinge cha·enggiparangna dakchakanirangko on·na aro nambata niamko ra·gatna gita ia session-o a·dok sorkari, Meghalaya Street Vendors (Protection of Livelihood Regulation of Street Vending) Rules 2022-ko ra·bae India sorkarini tarigipa Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014-ko ra·galskana gita dingtangmancha Meghalaya Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) (Repealing) Bill, 2022-ko pass ka·angaha.

National Law University of Meghalaya Bill 2022-ara India sorkarini Law & Justice Ministry-ni on·gimin niam gita Shillong-o National Law University of Meghalaya-ko kulina pass ka·anggipa Act ba niam ong·skaenga.

Meghalaya Professions Trades Callings And Employments Taxation (Amendment) Bill 2022-ara, Meghalaya Professions Trades Callings And Employments Taxation Act (Assam Act VI of 1947 as adapted y Meghalaya)-ko taridapangkuna pass ka·gipa Bill ong·skaenga.

Meghalaya Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2022-ara kajina gamanio cha·bokanirangko champengna aro kajina gamgiparangni bading chiwalanirangko namdapatna gita Meghalaya Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No.10 of 2017)-ko taridapna pass ka·gipa Bill ong·skaenga.

Meghalaya Rope way bill 2022-ara a·doko Tourism-ko tang·doatna gita Shillong Peak Ropeway ine biming minggipa cable car ropeway-ko tarina cholko on·na gita pass ka·gipa Bill ong·skaenga. Ia Bill-ara, a·dokni dingtang dingtang biaprango ropeway-rangko tariani bewal aro niamrangko on·anggen aro apsan somoion licence-rangko tariani niam aro ropeway-rangko naljokani gnang tarina ku·pattianirangba donggen.