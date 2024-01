M’laya, ge·gni award-ko Health sector-o gital kamko mesokanina man·a

SHILLONG: Centre for Innovations in Public Systems (CIPS) skanggipa award ceremony ko ding-tang dingtang gitalgipa changa sapani kamrangko ka·giparangna award ceremony ko Sillongo ongata. Garo Press Release | Shillong | January 20, 2024 Meghalaya a·dok Centre for Innovations in Public Systems (CIPS) niko gitalgipa sanchakram biap-na na name kamko dakanina aro drone-chi samrangko sokatna man·anina award ko man·a. Centre for Inno-vations in Public Systems (CIPS) aro Government Innovation Lab (GIL) unbak-sa Administrative Staff College of India (ASCI) nangrime skangipa Innova-tion awards ceremony-ko shillong-o ong·ata. Ia tom·-ani miksonganira jerang-ranga Education, Health, Information Technology, and Rural Development aro Northeast Indian a·dok , Union Territories, aro Hill State rang-o gital namgipa kamrangko kagiparangna ong·a.

Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma, mongsonggipa sokgipa ong’e kumonge kam ka·a-nio dingtang dingtang gitalgipa kamrango chu-sokanina kusi ong’e jakpa doka. Ua nengnikaniko uiani, a·dok-ni nanganiko ra·gatani, aro nangiparang-ko tik done miksonganiko chuoskataniko agana. Sangma

Meghalayani samtang-tango ma·giparangna aro me·chikrangna chu·-sokaniko Self Help Group nigita ra·baa oko gnangipa aro bi·sarang sianiko uina naba dakchakniko ona. Daodipet 95 percent nodangrang SHG-o napaha.

Dr. V.K Paul, Member of NITI Ayog, Bini agananio Meghalaya-ko jinmana nama kamko ka·giparangko tangdoatani dakanina mitelaniko agana. Ua health systems Susae tangdoaniko didie agana. VK Paul Meghalaya a·dokni songo Health Councils (VHCs) koba mittele agana. Unbaksana Chief Minister-ni Safe Motherhood Scheme aro Meghalaya Early Childhood Mission chusokanikoba agana. Sampath Kumar, IAS, Development Commissioner & Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Meghalaya sorkarini Meghalaya-ni State Capability Enhancement Approach ni gimin aganaha. Ua mingbonga mongsongipa krongni gimin aganaha songtango dilgipako, datako name jakalaniko, name nengnikaniko uiani, namgipa politics ko dakchakani aro songdongiparangko sorkari baksa nangrime kaaniko. Kumong nangrime kam kaanichi 50 percent oko gnangipa magiprangni siako 2020-2023 komiataha ine agana.Award ceremony-o dingtang dingtang a·dok rangoniko gital bikote kam namako ka·giparangko mande ra·aniko daka. Dr. PV Ramesh, Retd, IAS, Chairperson, Awards Committee ko ASCI aro CIPS de·mitele indake didie ge·sa ge·gipinoni chel·aniko sepange dolong gita nangdimate uianiko sualani aro gital bikote kam Ka·aniko nangdimata.Award manianio jinma a·songe golpoaniko daka jerangan Health, Information Technology, Education, and Environment/Rural Development ni gamin ong·achim. Uno bakko ragiprang gital namgipa an·tangni changa sapaniko kamko bikotani aro uno neng·nikani gimin aro namgipa kattarangko namdapatani gimin aganaha.Ia tom·ani Khasi rangni jattangtangni chrokanichi aro mitelpilaniko Dr. Valli Manickam, Director CIPS & Dean of Research and Management Studies, ASCI, Hyderabad agane matchotataha. 