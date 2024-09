Mandeni jakchi paikana a·kol rongtalataniko champengata

TURA: Supreme Court-ni ge·etanio pangchake Garo Hills-oba, a·pal re·chakgipa biaprangko mandeni jakchi rongtalataniko dingtang dingtang district administration-rang champengataha.

Iani bidingo u·iataniko on·atengon, Supreme Court-ni ge·etanio pangchake aro ‘Prohibition of employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013’-o pangchake, a·pal re·chakgipa biaprangko manderangni jakchi rongtalaniko champengatahani gimin darangba a·pal re·chakgipa biaprango manderangko kam ka·atna man·jawaha ine Garo Hills-o donggipa dingtang dingtang a·jani Deputy Commissioner (DC)-rang parakataha.

Apsan daken, septic tank ba paikana a·kolrangko manderangni jakchi darangba rongtalatna man·jawaha ineba DC-rangni ge·etanio jinmana parakataha.

Ia niamko pe·genchimode ba manigija dakgenchimode gong lak 2 dai baksana bilsignina pattoko donako man·gen aro uni ja·manba apsan daken niamko pe·angkuode bilsi bongana pattoko donako man·gen ba gong lak 5 tangkako dai gamna nanggen ba ia minggni sastikon man·gen ine DC-rang mikrakataniko on·ataha.

Banoba ia niamko manigija paikanarango ba paikana a·kolrango manderangko kam ka·ataniko nikgenchimode sepangbatgipa police station-o koborko on·china ba badi ka·china gitaba DC-rang u·iataha.