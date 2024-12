SWGH Boldamgre-o Meghalaya Bharat Scouts and Guides, Annual Get-Together Program-ko ong·ata

Ampati: South West Garo Hills-ni Meghalaya Bharat Scouts and Guides, Annual Get-Together Program-ko 2024 December 12 tarikoni 14 tarikona South West Garo Hills-ni Zikzak C&RD Block-ni ning·o Boldamgre Government Upper Primary School campus-o ong·ataha. “Our Thriving Future” pangchakani baksa program-o sak 35 Scout-rang, sak 70 Guide-rang, sak 10 Rover-rang, sak 12 Ranger-rang, aro sak 8 staff membor-rang chu·gimik sak 135 manderang bakko ra·angaha.

Program-ni gnigipa salo 54-Mahendraganj Constituency-ni MLA Sanjay A Sangma mongsonggipa sokgipa ong·e bak ra·angaha. Namgipa discipline gnanggipa aro songdonggipa ong·e daitangko dakna u·igipa bimango ong·angna Scout aro Guide-rangni jotton ka·anina MLA de·mittele aganangaha aro a·songko rikanio chadamberangni mongsonggipa dilani ja·kuna mikkangchi teng-sugiparang ong·angchina tom·ao MLA didiangaha.

Salgittam ong·atgipa program-o changa sapa-niko tang·doatna, teamwork kam ka·na aro jatni dakbewal rikbewalrangko gamchate ra·na dingtang dingtang kamrango aro susaanirango bak ra·angna skie on·angaha.

Mong-songgipa program-o songchak ritchakni gri songsusaani, Quiz competition, cultural git aro chrok me·saanirang aro noksa salsusaani aro rong nongsusaanirangko ong·atchapaha. Ia dake nianirangko Scouts and Guides-ni District Secretary Pular D. Shira aro South West Garo Hills, Scouts and Guide-ni Disctrict Organising Commissioner Debarson A Sangma-mangni

dilani ning·o bite gnanggipa bakrimaniko ong·ataha.

Program-ni bon·kamgipa salo joltangni artist Silbert Abrio Sangma-chi knato-begipa ku·rangrangchi gitrangko ring·angaha. Program-ko mongsonggipa sokgipa Sanjay Sangma-chi matchotataha, dingtang dingtang susaanirango bak ra·giparangna jemangan chegiparang uamangna boksisrangko sualangaha.

Chadamberangni gisepo didiani gisikrangko ong·katatna dilgipa ong·aniko tang·doatna aro ku·cholsan ong·aniko ong·katatna Meghalaya Bharat Scouts and Guides-ni mongsonggipa mik-songanina annual get-togehter program chu·-sokgipa ong·aha.

