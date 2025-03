New Tura School-ni bilsi 50 gapaniko mania

TURA: Budbar salo, New Tura Secondary School-ni bilsi 50 gapaniko maniangaha aro ia manianio, Jengjal Civil Sub-Division-ni Sub-Divisional Officer (Civil) Manish Kumar, mongsonggipa sokgipa ong·e bak ra·angaha.

Ia skulni bilsi 50 gapaniko manianio, Meghalaya Board of School Education (MBOSE)-ni Controller of Examinations TR Laloo, Tura Matchakolgre Baptist Mondolini Dakchakgipa Pamong Salbirim R Marak, skulni Principal, skigiparang, chatro chatrirang aro gipinrangba bak ra·angtokaha.

Ia tom·bimonganio, Jengjal-ni SDO (Civil) Manish Kumar, jinmana aganprakangengon, ia skulni bilsi 50 gapaniko nikna man·ahani gimin skulko chalaidilenggipa manderangna, skulni principal, skigiparang aro chatro chatrirangna an·tangni kusi ong·chakaniko parakangenba, chu·sokgipa ong·aniara an·tangtangnasan ba skulnasan mikkim rasongko ra·baaia ong·ja indiba songsalna aro jat gimiknan mikkim rasongko ra·baa ine chatro chatrirangko, bimchipe poraichina didiangaha.

Ia tom·anio, MBOSE-ni Controller of Exams TR Laloo-ba jinmana aganprakengon, New Tura Secondary School-ko 1974 bilsio kuliaoni da·o bilsi 50 gapanio dingtang dingtang neng·nikanirangko chagrongna nangahaoba, skulko mangrake rakkiahani gimin skulko chalaidilenggiparangko aro skigiparangko mittelpilangaha.

Ia skulni bilsi 50 gapaniko manianio chatro chatrirangni kusi ong·e git ring·anirangko aro chrok mesaanirangkoba nikangna man·aha.