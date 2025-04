NH 127B-ko tarianio compensation gamchina GHYO dabia

TURA: Phulbari-oni Tura-ona National Highway (NH) 127B ramako tarianio, je biaprangkon ia ramao man·chapahachim, ia a·a nokgiparangna compensation-ko gamanio parak ong·china gita Garo Hills Youth Organisation (GHYO) dabiangaha.

Iani bidingo West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner (Revenue)-na sedoatengon, NH 127B ramako tarianio a·a aro nok nokgiparangna compensation-ko on·anio maming parak ong·anirang dongjaengani a·sel a·a aro nok nokgiparangna jajrengchakna nangani ong·enga ine GHYO-ni president N Hashan parakataha.

Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013-ni ning·o on·gimin niamrangni bidingo janapatengon, “Ramako tarianio badita a·a aro bagan barirangko ra·aha, badita bagan bari aro nok-jamrangko pe·aha aro ia mingantina badita ka·e tangka paisarangko gamenga, ia pilakkon nokgiparangna talate on·na nanga,” ine GHYO-ni president, West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner (Revenue)-na sedoatgipa chittio dabiangaha.

Ia pilakkon jinmana aro nokgiparangna u·iatchina gitaba ua didiangaha.