SSA teacher-rang uamangko regularise ka·china dabia

SHILLONG: Meghalaya Sarva Shiksha Abhiyan Schools Association(MSSASA), uamangni dingtang dingtang dabianirangna a·dok sorkarini knachakjani gimin Mongolbaro Malki Ground, Shillongo jinma asonggrimenba Sorkarini kosako jingjengataniko dakangaha.

Koborni manderangna aganengon, uamangni minggittam dabigiparangko September 30, 2021-na skang Sorkari chu·sokatjaode, sak 12,541 SSA teacher gimikan October jao salgnina chutti ra·grimgen ine MSSASA President, Aristotle Rymbai aganaha.

Association-ni skanggipa dabianide, RTE Act, 2009 aro SSA-RTE niamrango gita, pilak SSA teacher-rangkon state implementation society-oniko state education department-ona ra·jitenba regularise ka·china dabianian ong·a, Rymbai aganaha.

Meghalaya Service Revision of Pay Rules, 2018-ni ning·o regular teacher-rangna jedake dormaharangko on·engachim, uagitan apsan SSA teacher-rangnaba dormaha on·na nanga ineba Association president aganaha.

Rymbai-ni aganani gitade, June-oni august-ona on·kugijagipa dormahako on·china gitaba SSA teacher-rang dabienga.

MSSASA president said that the teachers faced challenges even to pay their hospital bills when contracting the virus.

“Covid-19 sajinmani a·sel SSA skigiparang bang·en neng·nikanirangko chagrongenga. Dormaharangko on·ningjani a·sel, SSA teacher-rang neng·nikaniko man·batenga,” Rymbai aganaha.

Donchipenggipa dormaharangko on·china gitaba chinga re·anggipa September 6 tariko state project director, Ambrose Marak-ko grongahachim, ua agandapaha, uamangna dormahako on·na gita Ma·mongoniko tangka paisarangko man·sokuja ine Marak, uamangna aganatahachim.

Unomitingo, Malki kal·chakramo jingjengatenggipa SSA teacher-rangko Congress MLA- Himalaya Shangpliang, George B. Lyngdoh, Zenith Sangma, Lazarus Sangma aro Mahendro Rapsang mang, Assembly session matchote grongeaha.

Ian namen dukni katta, maina sorkari SSA skigiparangni dabianirangko da·alonaba chu·sokatjaenga, ine Congress-ni ku·wattimgipa Himalaya Shangpliang koborni manderangna aganaha aro uamangni dabianirangko Assembly-o chanchina ra·anggen ineba aganaha.