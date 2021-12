Me·chikrangni kosako ong·gija dakanirangko champengna NGH-o workshop-ko ong·ata

RESUBELPARA: Me·chikrangni kosako ong·gija dakanirang aro mongsongbate kam ka·chakgipa biaprango me·chikrangko kragija dake kal·akna jotton ka·anirang batroroengani gimin Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act 2013-ni bidingo talataniko on·na gita Bristibar salo North Garo Hills a·jani District Social Welfare Office aro District Administration nangrime workshop-ko Resubelpara Circuit House-o ong·atangaha.

Ia workshop-ko ong·atanio North Garo Hills a·jani Superintendent of Police (SP) AT Sangma, saksa skigipa ong·e jinmana aganprakengon, me·chikrangni kosako kragija dake kal·anirang batroroenga aro ian namen jajrengna nangani ong·enga ine parakangaha.

Me·chikrangni kosako ong·gija dakanirang batroroengani gimin an·tangni suk ong·gijaniko parakangengon, iandakgipa kamrangna IPC-ni ning·o dongimin sastirang, Meghalaya Service (Conduct) Rules 1860 aro Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act 2013-ni ning·o dongimin niamrangni bidingo Sangma, agan-talatanirangko on·angaha.

Ia workshop-ko ong·atanio Legal-cum-Probation Officer Deuterina Sangma-ba jinmana aganprakengon, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act 2013-ko ra·gatani ja·manoba kam ka·chakgipa biaprango me·chikrangko kal·akna jotton ka·anirangko nikna man·engkua ine parakangaha. Ia niamrangko manderang name ma·sikujaengani a·sel kam ka·chakgipa biaprango bang·a me·chikrangan kal·akako man·enga ine janapatengon, iandakgipa ong·gija kamrangko pangnan report ka·na nanga aro aino pangchake kal·akako man·gipa me·chikrang dakchakanirangko ra·na nanga ine Sangma aganaha.

Iana skang, North Garo Hills a·jani District Social Welfare Officer (DSWO) in-charge CD Arengh, ia program-ko ong·atani bidingo talataniko on·angengon, Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, Redressal) Act 2013-ni ning·o dongimin niamrangni gimin jinmana talate on·angaha.

Ia program-ko ong·atanio dongpae bakko ra·anggipa gipin manderangara, North Garo Hills a·jani Deputy Commissioner RP Marak, Additional Deputy Commissioner ZJ Sangma, dingtang dingtang department-ni officer-rang aro NGO-ni membor-rang ong·a.