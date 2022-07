4th teacher-rangni dormahakoba bariatchina dabie FASTOM-ni jingjengatanio bak ra·paa

TURA: Meghalaya a·dokni adhoc skulrango skigiparangni dabianirangko sorkarini knachakjaengani gimin jingjengataniko dakani da·o antisa gapangpilengahaon Under State Plan (USP)-ni ning·o 4th Teacher-ni kamko ka·enggiparangba, an·tangtangni dormahako gong 18,000/-ona bariate bilsio 5 percent ka·e bariatchina dabiani gnang Federation of All School Teachers of Meghalaya (FASTOM)-ni jingjengatanio bak ra·angpaaha.

Adhoc skulrango skigiparangna dormahako japrako gong 18,000-chi bariatan baksana bilsio 5 percent ka·e bariatchina dabitokengachim aro da·o 4th Teacher-ni kamko ka·enggiparangba an·tangtangni dormahako gong 18,000/-ona bariate, bilsio 5 percent ka·e bariatchina sorkario dabitokskaengaha.

Iani bidingo a·dokni Education Minister Lahkmen Rymbui-na sedoatengon, 4th teacher-rangni dormahako bariatchina gita 2017 bilsionin skigiparang dabie, a·dokni chief minister, education minister, school education & literacy-ni director aro gipin dilgiparangna changni chang lekkarangko on·manahachim indiba da·alonan 4th teacher-rangni dabianirangko knachakkujaenga ine All Meghalaya 4th Teachers Association (AM4thTA) Garo Hills Unit parakataha.

Meghalaya a·doko assistant teacher, adhoc UPS teacher aro 4th teacher-rangni dormaha dingtanggrikani gimin janapatengon, assistant teacher-rang japrako gong 20,493/-ko man·engon, adhoc UPS teacher-rang japrako gong 16,000/-ko aro 4th teacher-rangde japrako gong 12,000-kosan man·skaenga ine AM4thTA Garo Hills Unit-ni president Tengsrang K Sangma parakataha.

Adhoc skigiparangni dabianirangko sorkarini knachakjaengani gimin Shillong aro Tura-o Federation of All School Teachers of Meghalaya (FASTOM)-ni gita jingjengatanirangko dakengon, ia jingjengatanio 4th teacher-rangba bakko ra·paenga ine janapatengon, 4th teacher-rangni dormahako japrako gong 18,000-ona bariate bilsio 5 percent ka·e bariatna gita ta·raken Cabinet-o ra·chakchina AM4thTA Garo Hills Unit, a·dokni Education Minister-ko didiataha.