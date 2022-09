Me·chik Entrepreneurship-ko nambatatna, IIM Shilling, NCW skie on·aniko a·bachengata

Shillong: Centre for Development of the North Eastern Region (CeDNER), IIM Shillong aro National Commission for Women apsan nangrime kamko ka·e, konta 40-ni online certificate course-ko, North East-o donggipa badingchiwalgipa me·chikrangna ong·atenga. Skie on·aniko mijal salni bakoni a·bachengataha aro skie on·aniko Sonibar , Robibar-o salantin, October 16 tarikona ong·atanggen. Mijal salni bako, Dr. Sanjeev Ningombam, CeDNER, IMM Shillong-ni convenor, janggi tanganiko namdapatna, badingchiwalaniko namdapatana aro songsalko taridapna, CeDNER-ni kam ka·ani gimin aganangaha aro unbaksana skie ra·ani ramarangko talate on·angaha. Oprake on·anio, National Commission for Women-ni Secretary, Shri Pradeep Kumar, NCW-ni a·songko namdapatna dingtang dingtang kamrangko ka·ani giminba aganangaha. Skie on·anio, North East-o donggipa manderangko badingchiwale cha·anirangko gisik nange dakchina didianggen aro badingchiwalanirango maidakgipa ramrangko re·na nanga aro ja·kurangko ga·na nanga skie on·anggen. Course-ko on·anio, IIM-ni nambatsranggipa skie on·giparang aro North East-ni bading chiwalanio chu·sokgipa me·chikrang skie on·anggen.

Centre for Development of North Eastern Region (CeDNER) ba, Indian Institute of Management, Shillong-ni, Accelerated Learning Centre (ALC), institute-ni mangsonggipa bak ong·a aro skang salrangonin, kan·dikgipa aro bakrogipa programrangko ong·ate jolo donggipa manderangna, songsal aro a·doko nambatatna gita skie on·anirangko dakenga.

National Commission for Women-ko, January 1992 bilsio, National Commission for Women Act, 1990 (Act No. 20 of 1990 of the Government of India) ningo, me·chikrangko chelchakna, uamangna janggi tangani ramarangko mesoke on·a aro me·chikrangko neng·nikatenggipa obostarangko altue, sorkarina parake on·a gita bikotaha.