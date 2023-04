Ampati college-o Computer Learning Center-ko kulia

AMPATI: Chatro chatrirangna computer-rangko skie on·na gita Mongolbar salo, Computer Learning Center-ko Skills Meghalaya Program-ni ning·o Ampati Degree College-o kuliaha aro ia center-ko South West Garo Hills a·jani Additional Deputy Commissioner PK Sangma-ni jakchi kulie on·angaha.

Meghalaya a·dokni dam 12 a·ja damantion college damprakna, bilsi bongao sak 60 candidate-rangko skie on·na gita short term vocational course mingsako a·bachengatna gita Meghalaya State Skill Development Society (MSSDS), Skill Training in Education Institutions for Employment (STEM) baksa nangrime CAPEX-na one-time grant aro gong lak 5 tangkarangko on·engachim. Ia course-ko college-o biming segatgijagipa Meghalaya a·dokni chadamberangnaba on·enga.

South West Garo Hills a·jaoba ia project-na Ampati Degree College-ko seokaha, jeon jagittamni batch-prakon sak 20 chatro chatrirang, ia project-ni namgniko man·gnok.

Da·o dipet ia college-o ge 10 computer system-rangko done sak 2 skigiparangkoba donaha aro ia skigiparang, Ampati Degree College-o biming segatgipa chatro chatrirangna skie on·anggen.

Ia Computer Learning Center-ko kulie on·angani somoio South West Garo Hills a·jani ADC PK Sangma, jinmana aganprakangengon, an·tangtango skie ra·na skaniko ong·katatchina aro diploma-ko man·namangmangsan ong·aigija gisiko nange computer-ko skie ra·china gita chatro chatrirangko didiangaha.

Chatro chatrirangan mikkangchi a·songko dilnagiparang ong·a ine janapatengon, ia sal somoirango pilak kamrangnan computer-ko ma·sie ra·na nangahani gimin gital chasongni kolrangkoba skie ra·na gita nangchongmota ine Sangma aganaha.

Ia center-ko kulie on·angani somoio Ampati Degree College-ni Principal Dr MRM Willy-ba jinmana aganprakangengon, ia computer skie ra·ani program-ko National Education Policy-o pangchake a·bachengatenga ine parakataha.

Ia tom·anio dongpae jinmana aganprakanggipa gipin manderangara, Ampati-ni Skill Development Officer T Ch Sangma aro gipinrang ong·a.