Shubham Zero Waste Period Mission-ko Raj Bhavan-o ong·ata

Shillong: Meghalaya Raj Bhavan-ni Raj Bhavan Welfare Society-ni me·chik member-rangna mijal Shubham’s Zero Waste Period Mission-ni ning·o sanitary pad-rangko jakkalpilani bidingo awareness program-ko ong·ataha.

Ia program-o period pad-rangko aro panty-rangko jakkalpilna nangani bidingo me·chik gimikna Zero Waste Period Officer Kanak Goyal u·iataha.

In this program, Zero Waste Period Officer Kanak Goyal informed all the women about the need for reusable period pads and panties.

Shubham President Pushpa Bajaj, Executive Member Urmila Singhania aro ong·katangenggipa Shubham Secretary Ritu Aggarwal-ba ia program-o bak ra·angaha.

Ia program-o dongpagipa me·chik gimikna uni nama skaniko Ritu Aggarwal aganangaha.

Raj Bhavan Shillong-ni Commissioner aro Secretary Shri D.R.Tiwari-ni didianiko man·an baksa ia program-ko ong·atanina Shubham-ni President Pushpa Bajaj dingtangmancha mittelpilskaniko aganangaha. Aro Raj Bhavan Welfare Society-ni President Shri Roshan Bhandari-ni dingtangmanchagipa kamrangna mittelangaha. Raj Bhavan Welfare Society-ni gita dongpagipa gimikna program-ni somoio cha·sik ringsikanirangko on·aha.

Samtangtango dongenggiparang baksanaba me·chikrangni an·seng baljokani bidingo awareness-ko gipatna Zero Waste Period Mission gamchatgipa a·bachengatani kamko ka·enga. Songsalo ia topic-ni bidingo bang·bate agangrikna aro me·chikrangna gamchatgipa be·en bimangni an·seng baljokanina nangchapgipa u·iatanirangko on·angna ia ja·ku de·ani miksongani ong·a.

Songsalrango indakgipa program-rangko ong·atna dakchakani aro bakrimaniko on·a iano nangchongmota jedakode an·ching an·seng baljokgipa ro silrorogipa songsal ong·katna re·chakatna man·gen.