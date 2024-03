SWGH-o sector officer-rangni daitorangko talate on·a

AMPATI: Da·o adita salrangni gisepon Lok Sabha election-ni tarikrangko Election Commission of India (ECI) parakatna siengahani gimin Bristibar salo, South West Garo Hills a·jani Deputy Commissioner aro District Election Officer (DEO) RP Marak, SWGH a·jani ning·o donggipa 53-Ampati, 54-Mahendraganj aro 55-Salmanpara Assembly Constituency-rangni Sector officer-rang baksa tom·aniko ong·atangenba, ia sector officer-rangni daitorangko agan-talate on·angaha.

Ia tom·anio SWGH a·jani Additional Deputy Commissioner (ADC)-rang, Assistant Commissioner-rang aro ia Lok Sabha election-na district level-o songe donanggipa dingtang dingtang cell-ni nodal officer-rangba dongpae bak ra·angtokaha.

Election-na skang dakna nanggni kamrangko aro nanganirangko agan-talate on·angengon, booth level officer (BLO)-rango pangchake dongaigija an·tangtangni sector-o donggipa dingtang dingtang polling station-rangko re·ange nijringchina gita SWGH a·jani DEO, sector officer-rangko ge·etangaha.

Uni ja·man sector officer-rangna, election-ni sal sokna salsa skang dakna nanggni kamrang, election-ni salo dakna nanggnirang, election-ni ja·man dakna nanggni kamrang, election-ni somoio dakna nanganirang, Model Code of Conduct (MCC) aro uandakgipa dingtang dingtang nangchongmotgipa kamrangni gimin SWGH NIC-ni District Informatics Officer E Marak, agan-talate on·angskaaha.

Indake ong·engon, South West Garo Hills a·jao Lok Sabha election-ko tom·tome aro name ong·atna man·na gita licence gnang silchidare jakkalenggipa pilak manderangkon, ta·raken an·tangtangni silchidarerangko sepangbatgipa police station-ona ra·bae donechina gita SWGH a·jani District Magistrate RP Marak u·iataha.

Iana skang, re·anggipa antio aro re·anggipa Sombar salo, polling official-rangna skanggipa election-ni training-koba Ampati-o ong·atangaha.