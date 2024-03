ADG BSF Eastern Command, Meghalaya BSF Frontier-ona wenbaa

SHILLONG: Additional Director General, BSF (Eastern Command), Kolkata, Shri Ravi Gandhi, 2024 bilsini March 15-oni 16 tarikona Meghalaya BSF Frontier-ona salgnina wenbaaha, uni wenbaani somoio sima ariko name dake rakkianio da·ororo chelchakgipa a·barango kam ka·gipani gimin nipila-ha aro dingtang dingtang operation ka·ani aro administrative-nbi bidingo agangrikaha.

ADG-ko Meghalaya BSF-ni IG Harbax Singh Dhillion aro gipin a·gipi officer-rangni gita rimchak-soaniko dakaha. Megha-laya Frontierl-ni Indo-Bangladesh Interna-tional sima ari baksa general security kam ka·ani gimin ADG-na IG BSF adita agan-talate on·aniko dakangaha. Aro uarangna agreba Indo-Bangladesh sima ari baksa ra·bianirang aro uamang baksa chagronganina ja·-kurangko de·angani bi-dingo ADG-na IG agan-talatangaha.

2024 bilsini March 15 tariko, ADG baksa Meghalaya BSF IG dong-chapangpaaha, Sector Headquater Tura-ni admi-nistrative aro operation ka·anina tarisamsoarangni gimin mesoke on·angaha. Sainik Sammelan-ni somoio officer-rangna aro sipai-rangna ua aganangaha, chel·chakgipa siparangna gisik aro be·en bimang an·seng baljokani mong-songgipa gamchatgipa ong·a. Uni ja·mano, ADG mande ra·ako man·a kra-gipa Meghalaya-ni Gover-nor Shri. Phagu Chauhan-ko, Meghalaya sorkarini IAS Chief Secretary Shri. D.P Wahlang aro Megha-laya-ni IPS DGP Dr. L.R Bishnoi-ko Raj Bhavan-o grongaha. 2024 bilsini March 16 tariko Composite Hospital Mawpat rikeng-gipako ADG wene nianga-ha. Uni ja·man Meghalaya BSF IG baksa ADG, BOP Dawki, Pyrdwar aro Lyngkhat-ni sima ari biaprangko wene niangaha aro field commander-rang aro sipairang baksa ua agangrikangaha.

Megha-laya-ni international sima ariko naljokatanganio BSF-ni sipairangni on·-kang-anina chel·chake rakkiani-ko jotton ka·angkuchina ADG agan-ku·pattiangaha.

Tura Civil Hospital-o trauma centre, cardiac catheterization lab-ko Agatha opraka

Tura: Tura MP, Agatha K Sangma da·al Trauma Centre aro Cardiac Cathe-terization Laboratory-ko oprakaha, March 16 tariko Tura Civil Hospital (TCH)-o Opioid Substitution Therapy Centre baksa sorkari hospilta-o indak-gipako ian skanggipa changna ra·baaha.

Indakgipa centre-rangko a·bachengate on·anganina CM Conrad K Sangma, secretary, health and family welfare, Ram Kumar, TCH-oni official team-na uni nama skaniko on·angaha.

Ia ge-3 centre-rangko ta·rake a·bachengatna nangaha jeon sagipa man-derangna sana bananiko ra·na nangchongmotgipa ong·ani gimin ra·baaha ine ua agandapangaha. Ia cholrang chu·gimik jakkal-na aro a·dokni mande-rangni namgnirang ong·na ka·dongsoaniko ua agandapangaha.

“Indakgipa centre-rang chu·ongjani a·sel bang·a manderangni janggirang gimaaha aro chinga ka·donga ian sana banani a·ba gimikko dingtangat-chongmotgen aro nambata sana bananiko on·a aro dingtangmancha ka·tong sagipa baksa manderangni janggiko naljokatna man·-gen,” ine Agatha aganaha.

A·dokni manderangni namgnina bang·a namro-roani kamrangko ka·angan baksa bang·a a·dokni Public Health Cebtre-rangko hospital-ni palang ge-50oniko ge-100-ona Maternity and Child Hospital-rang baksa tang·dodapatengaha, ine MP agandapangaha.

TCH-o dingtang ding-tang cholrangko oprakang-enganiko West Garo Hills-ni DHS, Tura Civil Hospital-ni Superintendent cum Joint Director Dr. IC Marak uni mongsonggipa katta agananio talatangaha.

Opioid Substitution Therapy Centre (OST) ian National Aids Control Programme-ni ning·o ,a·mongni scheme on·gipa ong·a aro Garo Hills a·ja gimiko indakgipa sana banani centre skanggipa changna ,kuligipa ong·-enga, ine ua aganaha. Ia chol dingtangmancha IV drug jakkalgiparang jekai morphine ugita dakgipa-rangko jakkalgiparangna sana bana ong·gen.

Phycho-social kam ka·an baksa medical-ni nirokgipani ning·o opium bang·e jakkalgipao pang-chake opiod agonist medi-cation-na ruuta somoina kam ka·angan baksa on·angani gita OST Centre-o sana bananiko dakna jarikanggen, ine ua agandapangaha.

Ian skangoni donchip-gipa project ong·a jekon 2018 bilsio a·bachengataha aro ian India sorkarini Level Three Trauma Centre a·bachengatgipa ong·a dingtangmancha song-jinmarangna aro jillarangna jeon National Highway-ni ning·o donggiparang ong·a aro Medical Officer-rangni team, Nurse-rang aro gipin dakchakgipa staff-rangni gita nirokang-gen, ine Trauma Centre-ni bidingo ua aganangaha.

Skanggipa changna ra·bagipa Cardiac Cathe-terization Laboratory-ni bidingo Dr. IC Marak aganangaha, ian dingt-angmancha ka·tong sagipa manderangna sana banani chol ong·a. Dingtang dingtang cholrang jekai, angiography, angioplasty, pace-makers, congeital ka·tong sabisiko sana man·gen, heart replace ka·ani therapy, pulmonary hypertension, ugita dakgiparangko sana man·gen. Ia oprakanio sakki ong·angpae West Garo Hills Deputy Commi-ssioner, Jagdish Chelani uni nama skaniko mesok-angaha aro aganangaha jeon Tura Civil Hospital sana bananina simsakani cholrangna One Stop Centre ong·e nambatako on·a man·gen aro Garo Hills a·jani pilak manderangna namdapani cholrangko man·gnok ine ua agandapangaha.

OST Centre ian Garo Hills a·ja gimiko ge·sa-mangmang donggipa ong·a aro ia centre jemangan drug-ko biji su·e jakkal-enggiparangna kam ka·ang-gen aro namgipa an·seng baljokaniko on·angskana man·gen ine Project Director, Meghalaya Aids Control Society (MACS), Shillong Dr. B Decruse u·iataha. India a·songo Meghalaya a·dok ge·sa ong·enga jeon HIV man·a bang·rik-rikengaha aro da·o 0.39% ong·enga jeon a·song gimiko 0.21%-ni gita bang·-batenga aro mikrak-atani ong·engaha. Dingtang dingtang dakgipa mande-rang baksa mapping ranta ka·aniko dakangenga jekai me·chik til·ek an·-chanio kam ka·giparang, drug-ko biji su·gipa mande-rang aro gipin ugita dak-giparang baksa ia a·bao nikroangna aro mamlani bidingo agantalate on·-angna kam ka·enga ine ua agandapangaha. Deputy Commissioner, Jagdish Chelani aro Tura Civil Hospital-ni Medical Offi-cer-rangni dongpaanio Agatha K Sangma tom·anio mongsonggipa sokgipa ong·e Tura Civil Hospital-o Trauma Centre, Cardiac Catheterization Laboratory and Opioid Substitution Therapy Centre-ko oprak-aha. Dr. Ivory A Sangma, Joint Director, Garo Hills Region, Dr. Debabrata Das gipinrang baksa oprakani somoio aganangaha. District Medical and Health Officer, Tura Dr J A Sangma, Shirleen Sawkmie, President Bethany Society, Sume Chandola Sangma, Secretary, Mothers Union, Dr. Malti Sangma former DHS, Juliana Sangma, Tura Civil Hospital-ni Medical Officer-rang dongpaaha.

CAA-ni niamrangko VPP jegale agananga

SHILLONG: A·doko Citizenship Amendment Act (CAA)-na maming kenchakna nangani dongja ine Chief Minister Conrad K Sangma aganaha ian goka ong·ate donengasan ong·aia ine Voice of the People Party (VPP) Sukro-bar salo aganangaha. “An·ching gualna nangja maina an·chingko a·dok-rangni gita dongdula jeon bang·batan CAA-na neng·-nikani man·giparang ong·-enga. Chief Minister-chi dilenggipa NPP dol ong·e ka·donge aganaha ine VPP-ni Batskem Myrboh aganangaha. Sixth Sche-duled Area-rangko wata man·genchimoba CAA-ni principle-rangni kosako VPP ra·chakna man·gijana ua aganangaha, “Me-ghalaya a·doko Inner Line Permit System-rang dongja uni gisepon CAA-ko ra·gata-oni Sixth Scheduled Area-rangko watako man·gen-chimoba maming orto donge nikjaenga.”