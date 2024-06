North East Petroleum Mazdoor Union petrol on·nako dontongna ka·mikkenata

SHILLONG: North East Petroleum Mazdoor Union, Shillong songjinmao no entry ba champenganiko namnikjae jeglna Sonibar salo Shillong-ni petrol-pump-rangna petrol aro diesel-ko on·na jechakaha.

North East Petroleum Mazdoor Union, batanggimin April jaonin East Khasi Hills-ko uamangna Shillong songjinmaoniko no entry-ko ra·galchina dabienga.

Union mijaomangmangsan East Khasi Hills-ni Deputy Commissioner-na chittiko seate, Lad Smit-ko atam 1 bajioni 5 bajiona dongipa no entry-ko u·iataha aro no entry-ni bimingo tanker-rangko ru·uta konta somoirangna rim·rike donenga, jeni a·sel chingni kam ka·giparang aditan neng·nikarangko chagrongna nangenga ine chittio janapataha.

Uamangni dabiako knachakjaode, June 8 tarikoni LPG-ko man·gope gimik petroleum bosturangko ra·bajawa ine ka·mikkenataha.

Indake ong·engon mni Sukrobar salo East Khasi Hills DC, Union-na aganchakatengon, ‘to, aro gas salgipa tanker/truk garirangko Shillong songjinmaona napna permission ba ra·chakaniko on·aha indiba adita niamrangko ja·rikskana nanggen ine aganchakataha.

School-ni somoio ramao traffic ong·ani gimin ramao garirangko komiatna miksonganio to salgipa tanker aro truk garirangko pring 10 bajioni saljatchini 1 bajiona watgen aro atam 4 bajini ja·man wattaigen ine Union-na aganataha.

Petrol/LPG cylinder tanker aro truk garirang dal·dalbea, iandakgipa garirangko ramao namen simsakbee watna nangao ga·aka ineba DC aganataha.

Unbaksana to salgipa tankers/truk garirangko Shillong Bypass rama gita re·china aganataha, iandakgipa garirang Umiam Bridge ba Umiam dolong gita re·na man·jawa maina ua dolongko da·o tarienga.

Ia mamlara law-order ba niamni ong·ani gimin DC-na ia mamlako pakwataha ine a·dok sorkarini official aganaha.

Minggipin, songjinmao Sombar salonan chu·onga gita petrol donga, uni gimin jajrengna nangjawa ine petrol pump nokgiparang aganaha. Mongolbar salonaba Shillong-ni manderangna chu·onga gitan petrol dongkuaigen.