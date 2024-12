Meghalaya, National Energy Conservation Award-ko man·a

SHILLONG: Bijoliko bikotna, bijoli jakkalaniko komiatna aro cholrangko bikotanio tang·doatanio jotton ka·anina gamchatgipa National Energy Consevation Award-ko Meghalaya Group-D category-o gnigipa biapko gnigipa bilsi joljolna mande ra·aniko man·aha. Award-ko Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power-ni gita ong·ataha, Meghalaya a·dokni on·kange kam ka·ani namgipa bimingko mna·aha. India-ni Vice-President Jagdeep Dhankhar aro State for Power Union Minister Shripad Naik tom·anio mongsonggipa sokgipa ong·e mikkangchina bijo-liko bikotanganio uamangni on·gilpaanina namgipa bimingko man·gipa a·dokrangna upadirangko on·angaha. National Energy Conservation nisanna aro uamangni namgipa kamrangna on·kanganina a·dok gimikkon Vice President uni katta aganapo de·mittelangaha.

Sorkari dingtang dingtang dakgipa jeon energy-ko naljokatanio ja·ku de·anirangko a·ba-chengataha jekai manufacture-rango bijoli jakkalako komiatenga, renewable energy-o tangka botenga, technology-rango bijoliko ra·angenga aro energy efficiency-na nangchapgipa policy-rang u·iatangenga, mitamrang notify ka·ani bon·kamgipa gadango ong·enga, ine Power Minister, Abu Taher Mondal aganaha.