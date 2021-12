WGH-ni game ge·e cha·gipa mande saksana ‘Green Guru Award’-ko on·a

SHILLONG: Re·anggipa Bristibar attamo, Balipara Foundation Awards 2021-ko Guwahati songjinmao ong·atanio West Garo Hills a·jaoni game ge·e aro bading chiwale cha·enggipa mande saksana ‘Green Guru Award’-ko on·aha.

West Garo Hills a·jani ning·o donggipa Ganolgre songoni Layland Marak, a·ba so·e cha·anichi samtangtangko nisie galani pal Rongram C&RD Block-ni ning·o donggipa songtangni manderangna, nambata janggi tangani cholrangko on·na dakchakahani gimin ia ‘Guru Green Award’-ko on·aha.

Koborko on·ani gitade, Layland Marak, ‘Chijingjang’ minggipa self help group (SHG)-ko bikotdile aloevera-oniko ma·manti bosturangko tarie palna sim·na gita a·bachengaha aro ua songtangni manderangnaba apsan daken iandakgipa janggi tangani cholrangko dake ra·na skie on·ahachim.

Uandaken, Bristibar attamo Assam a·dokni Balipara Foundation-ni gita dingtangmancha Eastern Himalayan Naturenomics Forum-ni tom·aniko ong·atanio Marak-na ia award-ko on·angjolaha.

Ia program-ko ong·atanio gipin manderangnaba dingtang dingtang award-rangko on·angaha aro uamangara, Nagaland-oni Ivan Zhimomi-na (The Rural Futures Rewilding Award 2021); Sikkim-ni Sonam Tashi Gyaltsen-na (The NaturenomicsTM Award 2021); Assam-ni Momee Pegu-na (Food for the Future Award 2021); Assam-ni sakgipin Gopal Nag-na (The Food for the Future Award 2021); Mizoram-ni Lalvohbika-na (The Young Naturalist Award 2021); Arunachal Pradesh-ni Kime Rambia-na (The Forest Ranger and Guards Award 2021) aro Assam-ni Manjit Patir-na (The Rural Futures Rewilding Grant 2021) ong·a.