December mangode pilakna ringani chiko tikatgen: Tongkhar

SHILLONG: Ia bilsi December jani gisepode Jal Jeevan Mission (JJM)-ni ning·o songadamni lak 5.08 batpilgipa nokdangrangna ringani chirangko sokatna man·gnok aro sokate on·na gita nisan ka·enga ine Public Health Engineering Minister, Renikton L. Tongkhar aganaha.

Kobor ra·timgiparangna uni aganani gitade, ma·mongni chamatgipa scheme-ni ning·o lak 2.30 nokdangrangnade sorkari, ringani chirangko sale on·a gita man·aha.

“Chinga songadamni 40 percent nokdangrangnade ringani chirangko sale on·a man·aha. Indake ong·engon, da·o dongspa 60 percent nokdangrangnaba ringani chirangko sale on·na man·gen ine anga ka·dongenga. Iako chu·sokatna rakbegipa kamde ong·a indiba anga namen ka·donga je nanganirangko chu·sokate on·na man·gen,” Tongkhar aganaha.

Indake line department-nirangni dakchakanichi ia mission ba kamrangko chu·sokatna man·gen, ua aganaha.

JJM-ko jakkalanio a·songo chu·sokgipa damdok a·dokrangoni Meghalayaba damsa ong·a ineba Tongkhar a·kange aganaha.

Indake ong·genchimoba GI pipe-rangni dam tang·doani a·sel JJM-ko chu·sokatna kam ka·anio neng·nikanikode chagrongaha ine Minister aganaha.

“Indakoba da·ode pipe namakon man·aha. Chinga da·ode GI pipe-rangni palo HDPE pipe-rangko jakkalna on·engaha. Indake We have no problem as far as availability of HDPE pipes is concerned,” the PHE Minister said.