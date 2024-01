Cherengkeragittim Rural Haat-ko kulia

TURA: South Garo Hills a·jani Gasuapara Block ning·o donggipa Cherengkeragittim Rural Haat-ko Mongolbar salo, Gasuapara Block-ni BDO Dr Weena Yancey M Momin, kulie on·angaha.

Ia Cherengkeragittim Rural Haat-ko NABARD-ni dakchakanichi BAKDIL jako ra·e rikahachim.

Ia Rural Haat-ko kulie on·angani somoio Gasuapara Block-ni BDO, jinmana aganprakangengon, Cherengkeragittim songo Rural Haat-ko kulie on·ahani gimin NABARD aro Bakdil dolko mittelpilangaha aro an·tangtangni man·gnirangko bariatna gita antio changprak ba antignio changprak dake ia Rural Haat-o bazar cha·china jolo donggipa self help group (SHG) membor-rangko didiangaha.

Ia Rural Haat-ara songni nokni gam-jinan ong·a ine ia Rural Haat-ko simsak nirokchina aro name jakkalchina gitaba ua songo game ge·e cha·giparangko ku·pattiangaha.

Ia tom·ani NABARD Shillong-ni Deputy General Manager Kumar-ba dongpae jinmana aganprakengon, songo game ge·e cha·giparang aro dingtang dingtang SHG-rang, garirangko re·rurana nanggija, sal ba mikkarangko chakna nanggija da·ode ia Rural Haat-o bazar-anti cha·na man·gnok ine parakataha.

Ia Rural Haat-ko kulie on·anio NABARD-ni District Development Manager Khelchandra Chongtham-ba dongpae jinmana aganprakengon, ia Rural Haat-ko kulianichi songo game ge·e cha·enggiparang aro SHG membor-rang, an·tangtangni bosturangko gipin biaprangona aro songre songgabatenggipa manderangna palna sim·na man·gnok ine parakatenba, ia Rural Haat-ko rikanio bakrimaniko on·ahani gimin songni manderangko, Bakdil dolko aro district administration-ko mittelpilangaha.