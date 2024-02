Songni nokmarangna Women & Child Rights & Child Labour-o legal awareness-ko Tura-o ong·ata

Tura: February 17 tariko mijal Dakopgre-ni MSELC-o songni nokmarangna “Legal Awareness on Women & Child Rights & Child Labour”-ko salsani program-ko ong·ataha.

West Garo Hills, Tura-ni district administration aro Meghalaya Administrative Training Institute (MATI) Shillong baksa apsan nangrime program-ko ong·ataha aro India sorkarini Department of Personnel and Training (DoPT)-ni gita dakchakaha.

Oprakani a·bacheng-gipa session-o Council of Nokmas-ni president Skylance G Momin, me·-chikrang aro bi·sarangni Legal Rights-ni gamchatani gimin kan·dike agan-talatangaha aro uamangko ma·siangnamangmangsan indiba uamangni biaprango manderangni gisepo awareness-ko ong·atna aro ia right-rangna Nokmarang mikrake dongna nangchongmota, ine aganangaha.

Me·chikrangko noko donani, man·rikani aro nokgipa ong·anirangni bidingo ua janape agandap-angaha, songsalo me·chik-rangni bakrimpaani bil-ongen gamchata, me·chik-rang bang·a changon gamchate ra·jani a·sel gimaataniko man·enga. Bang·a me·chikrang nok-tangtango bimchipe kam-rangko ka·a aro uni nok-dangna me·chikrang on·-kanga. Uamangni rakbe-gipa kamrangna me·asa-rang de·mittelaniko aro nama skaniko on·a nanga aro ripingna nanga, ine ua aganaha.

Child Rights-ni bidingo member-rangko ua de·-mittele agandapangaha aro bi·sarangko kam ka·ata-niko ranta ka·jachina man-derangni gisepgriko mikrakataniko on·a jeon golmal ka·giparangna niam-rang donga iarangko ma·-siate on·china uamangko ku·pattiaha. Women aro Child right-rang baksana legal rights-ni bidingo Garo Programme-rango pangnan Radio aro television-o watenga aro iarangni gimin uamang knatimangna man·gen, ine ua u·iataha.

Technical session-o Meghalaya-o pangchake ‘Inclusive Public Governance aro ‘Gender as a Social Construct’-ni gimin Good Governance Cell, MATI Shillong-ni assistant director Ivyreen Warjri-chi skie on·aniko dakaha aro me·chikrangni kosako namgija dakanina nangchapgipa data-o “Building Community response on Domestic Violence in Megahalaya & Sharing”-ni gimin North East Network Shillong-ni State Coordinator I Ryngksai-chi skie on·aniko dakaha.

“Meghalaya-ni Context-o Concept of Child Rights, Children Issues, Child Labour aro India-Role of Education Institution, Community aro FBO” aro Child Trafficking aro sorkari policy-rang aro songsalo me·chikrangna aro bi·sa-rangna nama namgijani program aro POSCO Act: Introduction aro Remedial ja·ku de·ani, noko bi·sarangko til·ekani aro skul aro gipin institution-rango stakeholder-rangni dakna nangchong-motgipani gimin” Tura-ni District Child Protection Officer, Dency Marak-chi agan-talate on·aniko dakangaha, “Child Labour-na Protection aro Prevention-o judiciary-ni dakna nanggni kamrang, aro me·chikrangni bil-ni gimin Tura-ni Chief Legal Aid Defence Counsel, DLSA, Rania K Marak-chi agan-talate on·angaha. Tura.

Council of Nokmas-ni Adviser, Daniel Ingty, General Secretary, Nokma council, Tura aro Nokma Nogorpara Danny Marak, Council of Nokmas-ni Executive member oprakani somoio aganangaha.

Caption: Turao Legal Awareness program-ko ong·atao Nokma Council President S G Momin jinmana aganprakenga.