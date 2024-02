Coke plant-rangoni an·seng baljokanina neng·nikaniko man·engani bidingo MLA sing·doa

SHILLONG: Sukrobar salo Assembly tom·ao East Jaintia Hills-o niamgrigipa coke unit-rang baririkrikenga aro an·sengbaljokani mamlana nanchapgipaba ong·enganiko kan·dike agan-talatangaha.

Nongsning aro Umrasong-o coke plnat-rangni kosako jegalani bidingo gitalgipa bosturango pangchake House-o UDP-ni Mowkaiaw MLA Nujorki Sungoh zero-hour notice-o ra·baaha.

Tangsekgipa a·dokni buringrangoni da·o grey dakgipa rongrangona pilangako nike sadikaniko man·a ine Sungoh aganaha aro district-o bronchial saanirang aro cancer saa barianirang baksa sagipa manderang bang·a ong·ode ua iana aiao inmanani ong·jawa ine ua aganaha.

“Cancer capital dake an·chingko channa aiao inmanna nangjawa,” ine UDP legislator aganaha.

Meghalaya State Pollution Control Board (MSPCB)-ni gita ge-5 coke plant-rangna licence-rangko on·a jechakaha mijamangmang licence-rangko aro consent to establish (CTE)-ko on·aha, ine Sungoh aganaha. Chi, a·a aro balwarangna namgijagipa neng·nikanirangna kenchaksoe jegalna uo songdonggipa manderang jotton ka·achim ine ua agandapangaha.

Ia ge-5 coke plant-rang MM Minerals, Unique Industry (second chimney), Presidium Breez, Magic Coke, aro Ioanis Industries Private Limited (second chimney) ong·a.

Sungoh-ni parakatani gitade, MM Minerals aro Presidium Breez, MSPCB-na tangka 10,000 prakko compensation dake on·aha. Magic Coke, MSPCB-na lak 19.9 gamna nanggipaoniko lak 3.7-ko gamaha.

“Anga knae aiao inmanpilaha jeon ia ge-5 coke plant-rangni kosako mamla donggipa gimikkon ra·galaha,” ine ua aganaha.

Je unit-rangna CTE-rangko on·ahachim gimikkon ra·galpilchina sorkariko sing·angaha jeon niamko jarikgijagipa gita ong·enga, Meghalaya High Court aro Nation Green Tribunal (NGT)-ni ge·etanio coke plant-rangna policy baksa sorkari ra·bana nanga aro plant-rangni sepangjolo songdongenggiparangna

Niamgrigipa coke plant-rang chekanirangko jakkalgija walni somoio coke plant-rangko chalaienga, ine ua aganaha, ia kam ka·ani MSPCB-ni gita tarigimin condition-ni kosako ong·enga. “Suk ong·gijani parakatani gitade, songrangni sepango donggiparang manderang rangsitna neng·nikanirangko man·enga,” ine Sungoh aganangaha.

Uni aganchakanganio, Chief Minister Conrad K Sangma aganaha, Meghalaya a·dok economic dl·roroanio chu·sokna man·jaenga aro kamrangko ong·katatna man·jaenga, coke plant-rango ba gipin karkanarangko namgija dake mingsanmangmangko niata ong·ode chu·sokna man·chipjawa.

A·dokna karkana unit-rangko namgija dake niata ong·ode economic dal·roroanina aro kamrangko ong·katatanina neng·nikaniko bikotgen ine Sangma aganaha. “Ia kattarangko dingtangatna nangchongmota. Sorkari samtangtango dongenggipa sambolrangni bidingo gisiko nangenga aro ecology aro economy-ni gisepgriko namen namgipa balance-rangko rakkina jotton ka·enga,” ine ua agandapangaha.

“Ia coke plant-rang dingtang economic kamrangni bakrang donga jean be·en bimangko namgijaona dila aro ian a·gilsak gimikna neng·nikaniko ra·baa. Indiba a·songko cancer capital ine an·ching aganenga maina karkana unit-rang bang·en donga,” ine ua aganaha.

Iani kosako matnanganirangna February 16 tariko company-ni plant-rangko secretary member aro environmental engineer-rang biaprangko wene niangaha, ine Sangma Presidium Breez-ni mamlao aganangaha.

CTE-ko on·anio nangchongmotgipa condition-rangko uamang nikaha aro nok rikani bosturangko dingtang dingtang biaprango galenga, aro chi jokgiparangoba. February 19 tariko show cause notice-ko nakatataha, gimik dakgipa rika choaniko aro kam ka·anirangko dontongchina Presidium Breez-ko sing·doangaha.

Pollution Control Board-ni member-rang baksa ua chanchirimna okamgen aro sing·gipa mingantini gita chanchianggen, ine Sangma aganaha.