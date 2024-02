Police barrack-rangni nambatgijagipa gadango ong·enganina Opp agananga

SHILLONG: A·doko police-rangni dongchakgipa barrack aro rika choanirang bilongen bilgrianina Sukrobar salo Opposition congress agananganina sorkari aganchakangaha, jeon a·dok sorkari district-antina police-rangni nokrangko taridapangna tangka lak 50-ko man·enga ine aganangaha.

A·doko aro district headquater-rango police quater-rangko aro barrack-rangko taridapangna jedakgipa taridapani aro taridapataini kamrangko dakenga ong·ode ine Ganbre constituency-oni Congress MLA Saleng Sangma kattako naate sing·sandianiko dak-angaha. Deputy Chief Minister Prestone Tynsong jean who is also incharge of PWD aro Home (Police)-niba in-charge ong·enga indake aganchakangaha, DGP ba SP-rangni gita chonchonggipa repair ka·anirangko dakangna mol·mola ong·ode PWD kamko ka·a indiba jensalo chu·gimik renovation ba nok building-rangko rikna ba gital nokrangko rikna nangani bidingo agangolpoa ong·ode Home police-ni gita kamko ka·na nirokanga.

“An·chhingni police dolrang sal wal kamrangko ka·a aro mitam barrack-rang aro quater-rang bilongen namja jeon uamang uamangni nokdang aro team-rang baksa dongenga,” ine uni supplementary sing·anio Sangma a·dok police force-rangni mitam barrack-rang dong-chakenggipa biaprang rongtal-antaljani gimin aganangaha.

“Je biaprangko sandie ma·sina man·gen ong·ode renovate ka·na man·gen aro ra·galna man·gen,” ine ua sorkariko ku·pattiaha.

“Ia bilsini somoio police department-o adita bang·arangko reform ka·na ra·manaha. Police station, outpost, quater-rang ba barrack-rangko namdapat-na sandie ma·siangani ja·man ian tarina nanga ine ma·siaha ong·ode tarianga, ine Tynsong aganchak-angaha.

“Chinga dingtang dakgipa engineering wing-ko bikotaha aro iako executive engineer-ni gita skotong ong·e chu·gimik chalaianga. Uamang biaptangon ong·enga aro je nokrangkon chamani gita tariangna chinga nokrang-ko u·ina ba sandina a·ba-chengataha,” ine ua aganaha.

Ia bilsina tangka cha-manio ua u·iataha, tanggitik nangchongmotani somoio ia ra·bianirangko cha-gronganirangna tangka lak 50 prakko district-antina a·dok sorkari chamaha.

“Anga House-ni member-rangna ka·donganiko on·a, nambata gadango sipairangni man·a nanggni-rangko an·ching on·angna man·a aro mikkangchi bilakdapatna man·gen,” ine ua agandapangaha.