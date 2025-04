State Convention Centre, Shillong-o Rozgar Mela-ko ong·ata

SHILLONG: Union Minister of State for External Affairs and Textiles, Shri Pabitra Margherita, Chief Commissioner of Income Tax, Shillong, Smt. N. Longvah, aro gipin dilgiparangni dongpaanio State Convention Centre-o Rozgar Mela-ko ong·ataha.

Da·al a·song gimik dam 47 biaprango 15-gipa Rozgar Mela ong·atgipao dingtang dingtang sorkari department-rang aro organization-rango gital chadamberangko rakkina sak hajal 51-na bate appointment lekkarangko sualangaha. Maniani somoio, dingtang dingtang department-rangna, Income Tax, Post department, Geological Survey of India (GSI) aro Indian Railway-rangona seoka man·gipa candidate-rangna uamangni appointment lekkarangko sualangaha.

Rozgar Mela-ko India-ko bilakdapatna rikenggipa cholguga dake Shri Pabitra Margherita uni katta agananio talatangaha. “Ian kam mangmang ong·ja, uamangan a·songko rikna cholguga ong·a. Batanggimin bilsisa adha-o chinga an·chingni sorkarini motto-ko mesokangskaanio chu·gimik kenani gri baksa kamo rakkianiko dakangaha,” ine Minister aganaha.

“Ian lekka kingsanamangmangna bata. Nang·ni sognreani mikkangchinamangmang ong·ja aro kam ka·ani bidingo ong·ja indiba ian India-ni dal·roroani golpona on·gilgipa ong·a. Songdonggipa sakantian India-ni knalni bakna bimang ong·atna dangdikenggipasa ong·a. Sabka Saath, Sabka Vikas-na gisikni gita dilanio Aatmanirbhar Bharat ong·atna hai ku·cholsan re·mikkangna,” ine aganaha.

Public service-ona gital kamo rakkigiparangko rimchaksoanio Smt N. Longvah uni nama skaniko Union MoS-na tom·anio aganaha. “Rozgar Mela, ian sorkarini Prime Minister Narendra Modi-ni dilani ning·o kamko on·a bilake on·kanggipa ong·aniko mesokanggipa ong·a,” ine Smt Longvah aganaha. Rozgar Mela-ni mikkangchina nikjumangsogipako ua talatangaha, “Da·alni appointmant chin manderangni chu·sokmangmanganisan ong·ja indiba a·songo manderangna dangdike on·aniko bilakdapatna ja·ku de·gipa ong·enga.”

Video conference gita Prime Minister Shri Narendra Modi a·song gimikna aganangaha. a·songko rikanio chadamberangni mongsonggipa role-ko agan-talate on·angaha. “Jensalo chadamberang gisiko nange a·songko rikanio on·gila a·songni namroroanirang apalrikrika aro a·gilsak gimiko gamchatgipa bimingko man·anga,” ine Prime Minister aganaha. Ja·ku de·giparang jakai Skill India, Starup India aro Digital India, uamangni changa sapaniko ma·siangna India-ni chadamberangna gitalgipa avenue-rangko kuliaha ine ua agan-talatangaha. “Da·alo India-ni chadamberang on·kanganichi aro innovation-ni gita bilakgipa changa sapaniko a·gilsak gimikna dakmesokgipa ong·angengaha,” ine Prime Minister aganaha. “Na·simangni appointment na·simangni rakae ka·ani result ong·enga. A·songna dangdike on·a cholo mikkim rasong chabo,” ine gital kam rakkigiparangna nama skaniko ua on·angaha.

Gital kamo rakkigiparang dingtang dingtang Ministry-rang aro department-rango kam ka·anggen jekai Department of Revenue, Ministry of Railways, Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Ministry of Labour aro Employment, aro gipinrang.