M’laya karatekas to participate in Gujarat

SHILLONG, Dec 23: 74 Karatekas lead by Donboklang Lyngdoh, Sunil Rathee as Coach and Arjun Sewa as Manager will participate in Kanninjuku Training Camp cum National Shoto Cup Karate Championship 2022 to be held at Nargol Valsad, Gujarat from the 26th-29th December, 2022.

The following Karatekas have been selected to represent the State;

Women – Lucresia W.S. Lakiang, Domica Phidahun Kharbani, Phiba Nylla Eleanora Thongni, Risaiaka Ryntathiang, Xenia Rose Nongseij, Daiamonki Nongkynrih, Esaranaki Kharjana, Aibiangmisaka Lyngdoh Mawphlang, Emika Deimaia Myrthong, Iwanaki Khongjee, Mebapynhun Marngar, Saibanmerbha S Blah, Dayalangki Challam, Mebalaaihun Tympuin, Adeline Sohkhlet, Agnes Pohktai, Aibiangpormika Lyngdoh Mawphlang, Daphilahun Wahlang, Daphishisha Shadap, Inlumlang Skhemiew, Kynjailin Mawnai, Larisha Kurbah, Carene Sohiong, Laiarisa Nongrum, Phidawansanilee Wahlang, Rebeka Nongspung, Daiakyntiew Wahlang, Durka Padit, Eva Gracia Mary Kharumnuid and Barisha Kharbani.

Men- Dakitdorbha L Chyne, Gareth I Lyngdoh, Javier M Sawian, Savio B Majaw, Aibor Jyrwa, Fadrik Wanniang, Jason M Malngiang, Memanroi Mylliem Pdah, Aibanskhem Lating, Alvin Sammy L. Mawlong, Bruce Enrique Mawkhlieng, Eric B Ryngnga, Micheal Pyngrope, Hymnson Challam, Nowmi Ryngkhlem, Samuel Kurbah, Bameshanlang A Sawkmie, Jeremaiah Kharshandi, Mareo Lanzer Sawian, Ferdinand S Rani, Gregor Wilson Makdoh, Lemuel Kharkongor, Yowanki Kharwillborn, Bapynshongdor Dkhar, Damebanmerbha S Blah, Jasper D Pdang, Jeremaiah Chanmeki Myrthong, Samebanmerbha S Blah, Shandarson Nongrem, Wilson Mylliem Pdah, Bhawanchwadame Lyngdoh Mawphlang, Damanbha Pde, Kmenlang Shabong, Cheltis Shylla, Evanmedon Rynghang, Paul Danny Kharmudai, Teiborlang Lapang, Albert Jyrwa, Davyson Kharkongor, Iohbor Mylliempdah, Nangkitbok Phira, Gary Daniel Lyngdoh Mawlong, Fredrick Shangpliang and Mingson Rymbai.